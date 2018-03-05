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5 марта 2018, 13:59



Генеральный директор МФК «Норильский никель» получил высокую награду.

Кроме того, президенту ФК «Никарс» (Латвия) Валтсу Раймонду вручили медаль АМФР «За верность делу». Серебряными значками РФС были награждены: Игорь Мажинов, председатель попечительского совета АФК «Кайрат» (Казахстан); Асем Кужанова, генеральный директор АФК «Кайрат» (Казахстан); Александр Дибривный, директор ФК «Никарс» (Латвия). В торжественном мероприятии приняли участие представители команд, партнеры турнира и дочь Константина Еременко – Юлия, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.

Просмотров:241 Почетную грамоту РФС «За активную работу по развитию международных связей в мини-футболе» генеральному директору МФК «Норильский никель» Павлу Белкину вручили президент АМФР Эмиль Алиев и почетный президент Семен Андреев. Награждение прошло в рамках торжественного мероприятия по случаю проведения в Московском регионе 5-го розыгрыша международного турнира «Кубок Еременко».Кроме того, президенту ФК «Никарс» (Латвия) Валтсу Раймонду вручили медаль АМФР «За верность делу». Серебряными значками РФС были награждены: Игорь Мажинов, председатель попечительского совета АФК «Кайрат» (Казахстан); Асем Кужанова, генеральный директор АФК «Кайрат» (Казахстан); Александр Дибривный, директор ФК «Никарс» (Латвия).В торжественном мероприятии приняли участие представители команд, партнеры турнира и дочь Константина Еременко – Юлия, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.