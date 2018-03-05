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5 марта 2018, 14:13



Пять лет за наркотики. Жителя Тувы осудили за отправку гашиша в почтовых конвертах в Норильск.

В ноябре 2012 года Наземцев упаковал гашиш в три почтовых конверта, которые через ящики приема писем ФГУП «Почта России» отправил различным адресатам в г. Норильск. Конверты с наркотическим средством были обнаружены в помещении страхового цеха Кызылского участка обмена и обработки почты Красноярского магистрального сортировочного центра филиала ФГУП «Почта России». Гашиш был изъят, поэтому до адресатов не дошел, сообщает mkru-Тыва. Изучив материалы уголовного дела и выслушав стороны, суд учел мнение государственного обвинителя и назначил обвиняемому пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Просмотров:196 Кызылский городской суд Тувы признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконная пересылка наркотических средств в крупном размере».В ноябре 2012 года Наземцев упаковал гашиш в три почтовых конверта, которые через ящики приема писем ФГУП «Почта России» отправил различным адресатам в г. Норильск.Конверты с наркотическим средством были обнаружены в помещении страхового цеха Кызылского участка обмена и обработки почты Красноярского магистрального сортировочного центра филиала ФГУП «Почта России». Гашиш был изъят, поэтому до адресатов не дошел, сообщает mkru-Тыва.Изучив материалы уголовного дела и выслушав стороны, суд учел мнение государственного обвинителя и назначил обвиняемому пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.