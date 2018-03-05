Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 марта 2018, 14:57



Завтра в Норильске пройдут праздничные концерты, приуроченные к Международному женскому дню.

Кайерканский культурно-досуговый центр «Юбилейный» приглашает на концерт «О чем поют мужчины», который начнется в 18.00. В нем примут участие творческие коллективы Кайеркана и Норильска. В программу вечера также войдет творческий подарок от депутатов Норильского городского Совета Геннадия Енчика и Романа Сербина. Кроме этого, в КДЦ откроется выставка-ярмарка «Весенний подарок» самодеятельной студии «Золотые руки» и выставка портретов норильчанок – участниц фотофестиваля «Очарование весны».

Просмотров:190 Городской Центр культуры подготовил программу «#ЛЮБИТЕЖЕНЩИН», в ходе которой будут затронуты темы женской красоты и любви к женщинам. Гостей встретит ансамбль Brass-Banda. В выставочном зале все желающие смогут посетить тематическую фотозону и выставку «Бисеромания» участников творческого объединения «Вернисаж». Начнется мероприятие в 17.00.Кайерканский культурно-досуговый центр «Юбилейный» приглашает на концерт «О чем поют мужчины», который начнется в 18.00. В нем примут участие творческие коллективы Кайеркана и Норильска. В программу вечера также войдет творческий подарок от депутатов Норильского городского Совета Геннадия Енчика и Романа Сербина. Кроме этого, в КДЦ откроется выставка-ярмарка «Весенний подарок» самодеятельной студии «Золотые руки» и выставка портретов норильчанок – участниц фотофестиваля «Очарование весны».