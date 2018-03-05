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5 марта 2018, 15:15



Красноярский край получит более миллиарда рублей из федерального бюджета на создание ясельных мест в детских садах.

Выделяемые средства рассчитаны с учетом численности детей в регионе в возрасте от двух месяцев до трех лет, не обеспеченных местами в ясельных группах детских садов. Кроме того, в крае разработана программа по созданию дополнительных дошкольных мест, в связи с чем предусмотрено софинансирование из краевого бюджета. За два года на эти цели регион планирует направить более 335 млн рублей, сообщили в краевом министерстве образования. Перечень муниципалитетов, где появятся новые детские сады, определят после завершения конкурсных процедур. Тем временем в Норильске продолжается реконструкция двух детских садов: в Талнахе на Бауманской, 21, и в Центральном районе Норильска на Московской, 18. Завершить работы в талнахском садике планируется уже этой осенью. Здесь смогут принять 217 малышей от 1,5 до 7 лет. Дошкольное учреждение на Московской рассчитано на 236 детей от 3 до 7 лет, его должны ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Напомним, федеральная программа начала реализовываться по инициативе президента РФ Владимира Путина. Глава государства поручил создать дополнительные места в яслях и ясельных группах для достижения в России к 2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. В ближайшие три года регионам выделят около 50 млрд рублей на создание более 270 тыс. дошкольных мест.

Просмотров:175 Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Согласно документу размер федеральной субсидии в 2018 году составит 499,4 млн рублей, в 2019-м - 502,8 млн рублей.Выделяемые средства рассчитаны с учетом численности детей в регионе в возрасте от двух месяцев до трех лет, не обеспеченных местами в ясельных группах детских садов. Кроме того, в крае разработана программа по созданию дополнительных дошкольных мест, в связи с чем предусмотрено софинансирование из краевого бюджета. За два года на эти цели регион планирует направить более 335 млн рублей, сообщили в краевом министерстве образования.Перечень муниципалитетов, где появятся новые детские сады, определят после завершения конкурсных процедур.Тем временем в Норильске продолжается реконструкция двух детских садов: в Талнахе на Бауманской, 21, и в Центральном районе Норильска на Московской, 18. Завершить работы в талнахском садике планируется уже этой осенью. Здесь смогут принять 217 малышей от 1,5 до 7 лет. Дошкольное учреждение на Московской рассчитано на 236 детей от 3 до 7 лет, его должны ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.Напомним, федеральная программа начала реализовываться по инициативе президента РФ Владимира Путина. Глава государства поручил создать дополнительные места в яслях и ясельных группах для достижения в России к 2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. В ближайшие три года регионам выделят около 50 млрд рублей на создание более 270 тыс. дошкольных мест.