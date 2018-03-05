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5 марта 2018, 15:41



Стало известно, какие экзамены выбрали для сдачи ГИА более двух тысяч норильских девятиклассников.

представляет из себя серию экзаменов с заданиями стандартной формы. Решение этих заданий на ОГЭ (обязательном госэкзамене) позволяет определить уровень общей подготовки по этим предметам. Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники 9-х классов должны сдать два обязательных предмета - русский язык и математику и два предмета по выбору - литературу, физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки. По данным норильского управления общего образования, самыми популярными предметами по выбору для норильских детей стали обществознание - его выбрал 1271 ребенок. На втором месте – география (842 подростка), информатика (744 человека) и биология (598). Остальные дисциплины в рейтинге популярности распределились следующим образом: физику предпочли сдавать 328 девятиклассников, химию – 292, английский язык – 129, историю – 58, литературу – 51, французский язык - 1 ученик. Среди 2220 норильских девятиклассников 59 ребят принадлежат к школьникам с особенностями развития, так называемым ОВЗ. Для четырех из них экзамены будут проходить на дому. В целом для ОГЭ в городе предполагается развернуть 14 пунктов сдачи экзаменов, 8 из них находятся в обычных норильских школах. Напомним, обязательный госэкзамен для выпускников 9-х классов пройдет в 2018 году в три этапа: досрочный - с 20 апреля по 8 мая, основной - с 25 мая по 29 июня и дополнительный - с 4 по 22 сентября.

Просмотров:236 Государственная итоговая аттестация (ГИА) для учащихся 9-х классов, которые полностью или частично освоили школьную программу по большинству предметов,представляет из себя серию экзаменов с заданиями стандартной формы. Решение этих заданий на ОГЭ (обязательном госэкзамене) позволяет определить уровень общей подготовки по этим предметам.Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники 9-х классов должны сдать два обязательных предмета - русский язык и математику и два предмета по выбору - литературу, физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки.По данным норильского управления общего образования, самыми популярными предметами по выбору для норильских детей стали обществознание - его выбрал 1271 ребенок. На втором месте – география (842 подростка), информатика (744 человека) и биология (598). Остальные дисциплины в рейтинге популярности распределились следующим образом: физику предпочли сдавать 328 девятиклассников, химию – 292, английский язык – 129, историю – 58, литературу – 51, французский язык - 1 ученик.Среди 2220 норильских девятиклассников 59 ребят принадлежат к школьникам с особенностями развития, так называемым ОВЗ. Для четырех из них экзамены будут проходить на дому. В целом для ОГЭ в городе предполагается развернуть 14 пунктов сдачи экзаменов, 8 из них находятся в обычных норильских школах.Напомним, обязательный госэкзамен для выпускников 9-х классов пройдет в 2018 году в три этапа: досрочный - с 20 апреля по 8 мая, основной - с 25 мая по 29 июня и дополнительный - с 4 по 22 сентября.