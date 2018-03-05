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5 марта 2018, 16:49



В Норильске будут судить жителя Кайеркана за сбыт и хранение наркотиков.

Ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов подозреваемый был задержан сотрудниками норильской полиции. В ходе обыска в жилище подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства массой около 1,4 грамма. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», а по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция указанных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сообщается также, ранее мужчина в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Решения суда злоумышленник дожидается под стражей.

Просмотров:216 В ходе оперативно-разыскных мероприятий в октябре-ноябре 2017 года оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков зафиксировали доказательства 4 фактов реализации 29-летним местным жителем синтетических наркотических средств общим весом около 6,5 грамма, сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Норильску.Ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов подозреваемый был задержан сотрудниками норильской полиции.В ходе обыска в жилище подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства массой около 1,4 грамма. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», а по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция указанных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.Сообщается также, ранее мужчина в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Решения суда злоумышленник дожидается под стражей.