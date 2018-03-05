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5 марта 2018, 17:12



Врачи призывают норильчан не писать отказы от постановки детям реакции Манту и диаскинтеста - это не прививки, а только выявление наличия в организме туберкулезных палочек на ранних этапах.

«Само название «диаскинтест» содержит указание на специфику данной инъекции - это тест на выявление в организме человека специальных клеток, которые отвечают за иммунитет против туберкулеза. Если в организм ребенка туберкулезная палочка не попала, значит, этих клеток у него нет, и диаскинтест не будет положительным. Мы ничего не прививаем, не создаем какой-то иммунитет, а наоборот - изучаем состояние здоровья ребенка, напряженность его иммунитета и уже по этим данным можем решить, нуждается ли ребенок в дальнейших консультациях фтизиатров или нет», - отмечает Светлана Снегирева, заведующая фтизиатрической службой КГБУЗ «Норильская детская больница». Массовую диагностику посредством пробы Манту и диаскинтеста проводят ежегодно педиатрические клиники, фельдшеры в школах и медсестры в детских садах. Обследовав ребенка, медик по необходимости направляет его к врачу-фтизиатру на консультацию. Как вариант, если родители отказываются от такой формы диагностики, ребенок может пройти рентгенологическое обследование. «Согласно СанПиН, родители ребенка, который был направлен на консультацию к фтизиатру, должны предоставить в школу или детский сад справку о том, что ребенок не болен туберкулезом в течение одного месяца. При отсутствии такой справки учебное учреждение может не допустить ребенка в организованный коллектив», - говорит Светлана Снегирева. По словам главного фтизиатра города, к семи годам, по результатам пробы Манту, примерно 50% населения Норильска инфицировано микробактериями туберкулеза. А диаскинтест определяет степень активности туберкулезной инфекции. Наличие положительного диаскинтеста говорит о том, что туберкулезная палочка не просто присутствует в организме, а ведет себя активно и в любой момент может вызвать заболевание. Особенно это актуально для групп риска, к которым относятся и дети подросткового возраста, потому что у них идет иммунная и гормональная перестройка организма и они наиболее уязвимы для болезни. К слову, туберкулез у детей протекает без каких-либо внешних признаков - клинических проявлений заболевания у ребенка нет, и именно наличие положительного иммунологического теста позволяет медикам заподозрить, что ребенок инфицирован и нуждается в лечении.

Просмотров:184 В Норильске нередки случаи, когда родители, убежденные во вреде прививок, не дают согласие на тестирование детей на туберкулиновую инфекцию, то есть постановку реакции Манту, или диаскинтеста.«Само название «диаскинтест» содержит указание на специфику данной инъекции - это тест на выявление в организме человека специальных клеток, которые отвечают за иммунитет против туберкулеза. Если в организм ребенка туберкулезная палочка не попала, значит, этих клеток у него нет, и диаскинтест не будет положительным. Мы ничего не прививаем, не создаем какой-то иммунитет, а наоборот - изучаем состояние здоровья ребенка, напряженность его иммунитета и уже по этим данным можем решить, нуждается ли ребенок в дальнейших консультациях фтизиатров или нет», - отмечает Светлана Снегирева, заведующая фтизиатрической службой КГБУЗ «Норильская детская больница».Массовую диагностику посредством пробы Манту и диаскинтеста проводят ежегодно педиатрические клиники, фельдшеры в школах и медсестры в детских садах. Обследовав ребенка, медик по необходимости направляет его к врачу-фтизиатру на консультацию. Как вариант, если родители отказываются от такой формы диагностики, ребенок может пройти рентгенологическое обследование.«Согласно СанПиН, родители ребенка, который был направлен на консультацию к фтизиатру, должны предоставить в школу или детский сад справку о том, что ребенок не болен туберкулезом в течение одного месяца. При отсутствии такой справки учебное учреждение может не допустить ребенка в организованный коллектив», - говорит Светлана Снегирева.По словам главного фтизиатра города, к семи годам, по результатам пробы Манту, примерно 50% населения Норильска инфицировано микробактериями туберкулеза. А диаскинтест определяет степень активности туберкулезной инфекции. Наличие положительного диаскинтеста говорит о том, что туберкулезная палочка не просто присутствует в организме, а ведет себя активно и в любой момент может вызвать заболевание. Особенно это актуально для групп риска, к которым относятся и дети подросткового возраста, потому что у них идет иммунная и гормональная перестройка организма и они наиболее уязвимы для болезни.К слову, туберкулез у детей протекает без каких-либо внешних признаков - клинических проявлений заболевания у ребенка нет, и именно наличие положительного иммунологического теста позволяет медикам заподозрить, что ребенок инфицирован и нуждается в лечении.