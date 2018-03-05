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5 марта 2018, 17:27



Театральная ночь 16 марта погрузит норильчан в атмосферу жаркой Италии.

Артисты под руководством режиссера Тимура Файрузова подготовят интерактивную программу, насыщенную разнообразными сольными номерами, конкурсами, включат и традиционный «капустник». В различных точках театра закипит творческая жизнь. Для детей на малой сцене пройдут читки сказок Джанни Родари с показом диафильмов (вот тут-то и пригодится помощь норильских любителей ретро), а взрослые включатся в игру, предлагаемую авторами спектакля «Генерал Фанта-Геро». В фойе первого этажа состоится показ современной итальянской моды (дефиле организует магазин «Престиж»). Поднявшись на второй этаж, зрители смогут попасть на мастер-класс хореографа Лилии Панько «Танцуем, как итальянский миллионер» (в репетиционном зале) или на мастер-класс по изготовлению игрушки Пиноккио (в правом крыле), встретиться с уличными художниками (от ООО «Комбинат добра» - в левом крыле) или там же посетить ярмарку изделий известного норильского художника Яны Сатушевой (картины из стекла, украшения, выполненные в технике pusing). Третий этаж зрительского фойе будет манить огнями кинобара (конечно, с трансляцией шедевров итальянского кино) и темпераментными звуками дискотеки в баре «Утопия» (с включениями итальянской поп-музыки). И кто же устоит перед мастер-классом «Италиано ресторано» по приготовлению десертов и закусок от шеф-повара ресторана SANREMO, а также языкового курса «Весь итальянский за 15 минут» от артистки Варвары Бабаянц (в Зимнем саду театра). В финале театральной ночи запланирован танцевальный флешмоб - ViVA, ITALIYA!

Просмотров:165 Начнется праздник вечером 16 марта - на основной сцене драмтеатра пройдет спектакль «Филумена Мартурано» Эдуардо де Филиппо - сентиментальная комедия со страстною неаполитанской душой и утонченным оформлением, цитирующим картины флорентиских мастеров живописи С. Боттичелли и П. Учелло. Затем театральное фойе, по замыслу главного художника Фемистокла Атмадзаса, превратится в своеобразную графическую панораму шедевров итальянской архитектуры, позволяющую каждому сразу же ощутить перемену культурного кода.Артисты под руководством режиссера Тимура Файрузова подготовят интерактивную программу, насыщенную разнообразными сольными номерами, конкурсами, включат и традиционный «капустник». В различных точках театра закипит творческая жизнь. Для детей на малой сцене пройдут читки сказок Джанни Родари с показом диафильмов (вот тут-то и пригодится помощь норильских любителей ретро), а взрослые включатся в игру, предлагаемую авторами спектакля «Генерал Фанта-Геро». В фойе первого этажа состоится показ современной итальянской моды (дефиле организует магазин «Престиж»). Поднявшись на второй этаж, зрители смогут попасть на мастер-класс хореографа Лилии Панько «Танцуем, как итальянский миллионер» (в репетиционном зале) или на мастер-класс по изготовлению игрушки Пиноккио (в правом крыле), встретиться с уличными художниками (от ООО «Комбинат добра» - в левом крыле) или там же посетить ярмарку изделий известного норильского художника Яны Сатушевой (картины из стекла, украшения, выполненные в технике pusing). Третий этаж зрительского фойе будет манить огнями кинобара (конечно, с трансляцией шедевров итальянского кино) и темпераментными звуками дискотеки в баре «Утопия» (с включениями итальянской поп-музыки). И кто же устоит перед мастер-классом «Италиано ресторано» по приготовлению десертов и закусок от шеф-повара ресторана SANREMO, а также языкового курса «Весь итальянский за 15 минут» от артистки Варвары Бабаянц (в Зимнем саду театра).В финале театральной ночи запланирован танцевальный флешмоб - ViVA, ITALIYA!