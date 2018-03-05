Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 марта 2018, 17:33



Норильскому театру нужна помощь. Для воплощения в жизнь одной из идей нужны диафильмы на итальянскую тему - от сказок Джанни Родари до экспозиции полотен Никколо Пизано.

Владельцы диафильмов могут звонить по номеру +79069016314, Анастасия.

Просмотров:196 Театральная ночь в заполярной «Маяковке» пройдет 16 марта и будет посвящена культуре и искусству Италии. В этот вечер, после показа спектакля «Филумена Мортурано», норильчан ждет масса мастер-классов, любопытных перфомансов, экспозиций, дефиле итальянской моды и много другого. Среди прочего, для детей на малой сцене пройдут читки сказок Джанни Родари с показом диафильмов. Вот тут-то и пригодится помощь норильских любителей ретро. Если у кого-то дома скучают диафильмы, так или иначе касающиеся жаркого средиземноморского полуострова и эти люди готовы поделиться ими, театральные затейники будут очень благодарны им за содействие в организации праздника.Владельцы диафильмов могут звонить по номеру +79069016314, Анастасия.