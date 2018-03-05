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5 марта 2018, 17:37



Мэрии Норильска необходимо разработать и утвердить административные регламенты предоставления муниципальных услуг.

В ходе проверки установлено, что администрацией г. Норильска своевременно не исполнено требование Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг по разработке и утверждению административных регламентов предоставления ряда муниципальных услуг», сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края. Административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги. Администрацией г. Норильска не принят ряд административных регламентов вопросам выдачи архитектурно-планировочного задания, размещения нестационарных торговых объектов. Это приводит к нарушению прав граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории МО г. Норильск, поскольку ни порядок, ни стандарт, ни административные процедуры предоставления муниципальных услуг в вышеперечисленных сферах не урегулированы. Кроме того, данное обстоятельство создает предпосылки для коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц органов местного самоуправления, считают в прокуратуре. По указанным основаниям прокуратурой г. Норильска в администрацию города внесено представление, с которым администрация не согласилась. Прокурор города с административным исковым заявлением обратился в суд. Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Красноярского краевого суда административный иск прокурора г. Норильска в интересах неопределенного круга лиц удовлетворен частично. Признано незаконным бездействие администрации г. Норильска по разработке и утверждению административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче архитектурно-планировочного задания и по подготовке и выдаче разрешений на размещение нестационарных торговых объектов на территории города. Разработать указанные регламенты администрация обязана в течение трех месяцев, говорится в сообщении.

Просмотров:233 Прокуратурой г. Норильска в 2017 году проведена проверка исполнения законодательства при предоставлении хозяйствующим субъектам государственных и муниципальных услуг.В ходе проверки установлено, что администрацией г. Норильска своевременно не исполнено требование Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг по разработке и утверждению административных регламентов предоставления ряда муниципальных услуг», сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.Административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги.Администрацией г. Норильска не принят ряд административных регламентов вопросам выдачи архитектурно-планировочного задания, размещения нестационарных торговых объектов. Это приводит к нарушению прав граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории МО г. Норильск, поскольку ни порядок, ни стандарт, ни административные процедуры предоставления муниципальных услуг в вышеперечисленных сферах не урегулированы. Кроме того, данное обстоятельство создает предпосылки для коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц органов местного самоуправления, считают в прокуратуре.По указанным основаниям прокуратурой г. Норильска в администрацию города внесено представление, с которым администрация не согласилась.Прокурор города с административным исковым заявлением обратился в суд. Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Красноярского краевого суда административный иск прокурора г. Норильска в интересах неопределенного круга лиц удовлетворен частично. Признано незаконным бездействие администрации г. Норильска по разработке и утверждению административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче архитектурно-планировочного задания и по подготовке и выдаче разрешений на размещение нестационарных торговых объектов на территории города.Разработать указанные регламенты администрация обязана в течение трех месяцев, говорится в сообщении.