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5 марта 2018, 18:10



В Красноярском крае застрелили главу районного избиркома.

«К его работе у нас претензий не было, к нам за помощью он не обращался, ситуация по организации выборов в районе штатная. Лично у меня нет ни одного косвенного подтверждения, что произошедшее может быть связано с избирательной кампанией», - рассказал «Ъ-Сибирь» глава избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин. По информации Подушкина, Юрий Замяткин покончил жизнь самоубийством. «Есть мнение, что у него было заболевание, которое могло стать причиной произошедшего. Окончательные выводы сделает следствие», - заключил глава крайизбиркома. По факту смерти Юрия Замяткина следственный комитет начал доследственную проверку.

Просмотров:296 Председатель избиркома Ермаковского района Красноярского края Юрий Замяткин найден застреленным. Его тело было обнаружено в частном доме, сообщает «Ъ-Сибирь».«К его работе у нас претензий не было, к нам за помощью он не обращался, ситуация по организации выборов в районе штатная. Лично у меня нет ни одного косвенного подтверждения, что произошедшее может быть связано с избирательной кампанией», - рассказал «Ъ-Сибирь» глава избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.По информации Подушкина, Юрий Замяткин покончил жизнь самоубийством. «Есть мнение, что у него было заболевание, которое могло стать причиной произошедшего. Окончательные выводы сделает следствие», - заключил глава крайизбиркома. По факту смерти Юрия Замяткина следственный комитет начал доследственную проверку.