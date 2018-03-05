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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:18 Активные норильчане могут стать волонтерами зимней Универсиады-2019, которая пройдет в Красноряске. Сейчас на спортивных комплексах начались тестовые соревнования.
18:10 В Красноярском крае застрелили главу районного избиркома.
17:37 Мэрии Норильска необходимо разработать и утвердить административные регламенты предоставления муниципальных услуг.
17:33 Норильскому театру нужна помощь. Для воплощения в жизнь одной из идей нужны диафильмы на итальянскую тему - от сказок Джанни Родари до экспозиции полотен Никколо Пизано.
17:27 Театральная ночь 16 марта погрузит норильчан в атмосферу жаркой Италии.
17:12 Врачи призывают норильчан не писать отказы от постановки детям реакции Манту и диаскинтеста - это не прививки, а только выявление наличия в организме туберкулезных палочек на ранних этапах.
16:49 В Норильске будут судить жителя Кайеркана за сбыт и хранение наркотиков.
15:41 Стало известно, какие экзамены выбрали для сдачи ГИА более двух тысяч норильских девятиклассников.
15:37 Проблема с перегруженностью номера 400-800 - call-центра детской поликлиники Центрального района Норильска - должна решиться в ближайшее время. Разработан ряд мер, которые призваны устранить напряженность.
15:15 Красноярский край получит более миллиарда рублей из федерального бюджета на создание ясельных мест в детских садах.
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