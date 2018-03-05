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5 марта 2018, 18:18



Активные норильчане могут стать волонтерами зимней Универсиады-2019, которая пройдет в Красноряске. Сейчас на спортивных комплексах начались тестовые соревнования.

Тесты идут не только для спортивных сооружений, отрабатывают свои навыки и волонтеры. В частности, на горнолыжных состязаниях работают 150 волонтеров. Среди добровольных помощников студенты Сибирского федерального университета, Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого и других учебных заведений. Среди добровольцев есть и взрослые участники. Так, в организации соревнований участвуют 13 волонтеров старше 30 лет и 3 серебряных волонтера — от 40 лет. Также на мероприятие прибыли 9 волонтеров компании «Норникель» из Норильска, сообщает интернет-газета newslab. На тестовых соревнованиях волонтеры заняты на 24 направлениях, среди которых спортивная программа, медицинское обслуживание, лингвистические услуги и другие. Всего для участия на тестовом соревновании заявки подали более 900 желающих. Затем все волонтеры прошли отбор в рекрутинговом центре Студенческих игр. В итоге 150 человек попали в команду организаторов тестового соревнования по горнолыжному спорту. «Волонтеры — это неотъемлемая часть проведения спортивных соревнований любого уровня. Именно благодаря их доброжелательности и помощи у участников складываются положительные впечатления о состязаниях. Подчеркну, что опыт, полученный волонтерами во время тестовых мероприятий, будет учитываться при отборе на зимнюю Универсиаду-2019. По итогам работы на мероприятиях каждый волонтер получит шанс претендовать на более ответственную работу во время проведения Студенческих игр. К примеру, это возможность стать тим-лидером, который сможет координировать команды добровольцев на объектах зимней Универсиады-2019», - рассказал руководитель дирекции зимней Универсиады-2019 Максим Уразов. Прием заявок на участие в волонтерской программе зимней Универсиады-2019 осуществляется до конца августа 2018 года. А уже 15 марта начнется второй этап отбора добровольцев, когда пройти собеседование смогут не только жители Красноярска, но и кандидаты из других регионов и стран. Всего для работы на зимней Универсиаде-2019 планируется привлечь 5000 человек, говорится в сообщении. Подробная информация об отборе в волонтерское движение XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года представлена на официальном сайте зимней Универсиады в разделе «Включайся».

Просмотров:205 Сегодня в фан-парке «Бобровый лог» начались состязания на горнолыжных склонах. Там проходят этап Кубка России «Мемориал В. Цимика» и чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту (FIS).Тесты идут не только для спортивных сооружений, отрабатывают свои навыки и волонтеры. В частности, на горнолыжных состязаниях работают 150 волонтеров.Среди добровольных помощников студенты Сибирского федерального университета, Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого и других учебных заведений. Среди добровольцев есть и взрослые участники. Так, в организации соревнований участвуют 13 волонтеров старше 30 лет и 3 серебряных волонтера — от 40 лет. Также на мероприятие прибыли 9 волонтеров компании «Норникель» из Норильска, сообщает интернет-газета newslab.На тестовых соревнованиях волонтеры заняты на 24 направлениях, среди которых спортивная программа, медицинское обслуживание, лингвистические услуги и другие.Всего для участия на тестовом соревновании заявки подали более 900 желающих. Затем все волонтеры прошли отбор в рекрутинговом центре Студенческих игр. В итоге 150 человек попали в команду организаторов тестового соревнования по горнолыжному спорту.«Волонтеры — это неотъемлемая часть проведения спортивных соревнований любого уровня. Именно благодаря их доброжелательности и помощи у участников складываются положительные впечатления о состязаниях. Подчеркну, что опыт, полученный волонтерами во время тестовых мероприятий, будет учитываться при отборе на зимнюю Универсиаду-2019. По итогам работы на мероприятиях каждый волонтер получит шанс претендовать на более ответственную работу во время проведения Студенческих игр. К примеру, это возможность стать тим-лидером, который сможет координировать команды добровольцев на объектах зимней Универсиады-2019», - рассказал руководитель дирекции зимней Универсиады-2019 Максим Уразов.Прием заявок на участие в волонтерской программе зимней Универсиады-2019 осуществляется до конца августа 2018 года. А уже 15 марта начнется второй этап отбора добровольцев, когда пройти собеседование смогут не только жители Красноярска, но и кандидаты из других регионов и стран. Всего для работы на зимней Универсиаде-2019 планируется привлечь 5000 человек, говорится в сообщении.Подробная информация об отборе в волонтерское движение XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года представлена на официальном сайте зимней Универсиады в разделе «Включайся».