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6 марта 2018, 10:45



Администрация Красноярска и компания «Норникель» подписали соглашение о сотрудничестве.

«Сегодня в фан-парке «Бобровый лог» проходят тестовые соревнования, которые уже организованы силами волонтёров. При помощи нашей компании проведено обучение 100 волонтёров, которые в последующем через год и в течении этого года будут помогать персоналу, городу, жителям встречать гостей крупнейших соревнований. Красноярск – город номер один в данном случае по подготовке добровольцев. Именно здесь Сибирский федеральный университет готовит волонтёров, и представители всех остальных городов, где мы сейчас работаем, будут приезжать сюда для обмена опытом и для обучения», - рассказала Елена Безденежных. Мэр Красноярска поблагодарил компанию «Норникель» за то, что она одной из первых откликнулась на вопросы, связанные и с благоустройством города, и формирования поддержки по Году добровольчества. «Не так давно был подписан большой меморандум между Красноярским краем и компанией. И Красноярск будет являться той площадкой, где «Норильский никель» серьёзно будет участвовать в благоустройстве нашего города. Надеюсь, что появятся знаковые места в нашем городе, которыми будут гордиться не только красноярцы, но и весь мир, в том числе благодаря активному и серьёзному участию компании в благоустройстве Красноярска. Сейчас мы прорабатываем ряд объектов в центральной части нашего города, очень большая работа будет проделана и в части благоустройства территорий, которые прилегают к фан-парку «Бобровый лог». Это серьёзное наследие для нашей краевой столицы», - отметил Сергей Ерёмин. Также мэр Красноярска подчеркнул, что для города очень важно, что компания «Норильский никель» занимается молодёжными проектами, это то направление, которое формирует наше общество, молодёжное пространство.

Просмотров:119 Подписи под соглашением поставили мэр Красноярска Сергей Ерёмин и вице-президент - руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО "ГМК «Норильский никель» Елена Безденежных. Подписание документа состоялось в фан-парке «Бобровый лог». Данное соглашение о сотрудничестве – большая поддержка Красноярска в вопросах развития волонтёрства, сообщают «Городские новости».«Сегодня в фан-парке «Бобровый лог» проходят тестовые соревнования, которые уже организованы силами волонтёров. При помощи нашей компании проведено обучение 100 волонтёров, которые в последующем через год и в течении этого года будут помогать персоналу, городу, жителям встречать гостей крупнейших соревнований. Красноярск – город номер один в данном случае по подготовке добровольцев. Именно здесь Сибирский федеральный университет готовит волонтёров, и представители всех остальных городов, где мы сейчас работаем, будут приезжать сюда для обмена опытом и для обучения», - рассказала Елена Безденежных.Мэр Красноярска поблагодарил компанию «Норникель» за то, что она одной из первых откликнулась на вопросы, связанные и с благоустройством города, и формирования поддержки по Году добровольчества.«Не так давно был подписан большой меморандум между Красноярским краем и компанией. И Красноярск будет являться той площадкой, где «Норильский никель» серьёзно будет участвовать в благоустройстве нашего города. Надеюсь, что появятся знаковые места в нашем городе, которыми будут гордиться не только красноярцы, но и весь мир, в том числе благодаря активному и серьёзному участию компании в благоустройстве Красноярска. Сейчас мы прорабатываем ряд объектов в центральной части нашего города, очень большая работа будет проделана и в части благоустройства территорий, которые прилегают к фан-парку «Бобровый лог». Это серьёзное наследие для нашей краевой столицы», - отметил Сергей Ерёмин.Также мэр Красноярска подчеркнул, что для города очень важно, что компания «Норильский никель» занимается молодёжными проектами, это то направление, которое формирует наше общество, молодёжное пространство.