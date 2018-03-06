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6 марта 2018, 11:03



«Норникель» налаживает на промплощадке Заполярного филиала в Норильске производство сталеполимерных анкеров

В прошлом году в Заполярном филиале «Норникеля» утвердили и начали реализацию концепции совершенствования комплекса крепления горных выработок рудников. Согласно этому документу, для создания безопасных условий планируется применять сталеполимерную анкерную крепь, которая представляет сочетание двух материалов: быстротвердеющей полиэфирной смолы и металлического анкера. Работа крепи обеспечивается сцеплением полиэфирной смолы с арматурным стержнем и породным контуром стенок шпура (отверстие в горной выработке глубиной до 2,4 метра), тем самым создавая защитный армированный слой, способный эффективно противостоять горному давлению. Установку крепи планируется осуществлять при помощи самоходных анкероустановщиков, говорится в сообщении. Для бесперебойного обеспечения сталеполимерными анкерами горных предприятий Заполярного филиала их изготовление развернётся непосредственно на норильской производственной площадке — на Механическом заводе. Это позволит сократить операционные затраты, исключить зависимости от внешних поставок, а также гарантировать соблюдение необходимых технологических параметров. Планируется, что производство анкеров нового типа обеспечит годовую потребность горных предприятий Заполярного филиала в объеме более двух млн штук. Комплект анкерной крепи состоит из стального анкера и полиэфирных ампул. Это два различных типа производства, каждое из которых состоит из нескольких технологических линий. В настоящее время проводится закупка оборудования для изготовления стальных анкеров и технико-экономическое обоснование производства полиэфирных ампул на территории Норильского промышленного района. Запуск в эксплуатацию производственных линий по изготовлению стальных анкеров запланирован на первый квартал 2019 г., полиэфирных ампул — на первый квартал 2020 г. В общей сложности на организацию обоих производств планируется направить около 400 млн руб. Новая технология крепления с применением продукции Механического завода позволит значительно повысить уровень безопасности горняков и существенно ускорит процессы крепления горных выработок.

Просмотров:112 Новая технология крепления горных выработок уже внедряется на рудниках Заполярного филиала «Норникеля». И изготовление анкеров непосредственно на норильской производственной площадке позволит снизить операционные затраты и снять зависимости от внешних поставок, сообщает пресс-служба «Норникеля».В прошлом году в Заполярном филиале «Норникеля» утвердили и начали реализацию концепции совершенствования комплекса крепления горных выработок рудников. Согласно этому документу, для создания безопасных условий планируется применять сталеполимерную анкерную крепь, которая представляет сочетание двух материалов: быстротвердеющей полиэфирной смолы и металлического анкера. Работа крепи обеспечивается сцеплением полиэфирной смолы с арматурным стержнем и породным контуром стенок шпура (отверстие в горной выработке глубиной до 2,4 метра), тем самым создавая защитный армированный слой, способный эффективно противостоять горному давлению. Установку крепи планируется осуществлять при помощи самоходных анкероустановщиков, говорится в сообщении.Для бесперебойного обеспечения сталеполимерными анкерами горных предприятий Заполярного филиала их изготовление развернётся непосредственно на норильской производственной площадке — на Механическом заводе. Это позволит сократить операционные затраты, исключить зависимости от внешних поставок, а также гарантировать соблюдение необходимых технологических параметров.Планируется, что производство анкеров нового типа обеспечит годовую потребность горных предприятий Заполярного филиала в объеме более двух млн штук.Комплект анкерной крепи состоит из стального анкера и полиэфирных ампул. Это два различных типа производства, каждое из которых состоит из нескольких технологических линий. В настоящее время проводится закупка оборудования для изготовления стальных анкеров и технико-экономическое обоснование производства полиэфирных ампул на территории Норильского промышленного района. Запуск в эксплуатацию производственных линий по изготовлению стальных анкеров запланирован на первый квартал 2019 г., полиэфирных ампул — на первый квартал 2020 г. В общей сложности на организацию обоих производств планируется направить около 400 млн руб.Новая технология крепления с применением продукции Механического завода позволит значительно повысить уровень безопасности горняков и существенно ускорит процессы крепления горных выработок.