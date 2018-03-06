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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:06 В Молодежном центре провели для юнармейцев «Урок мужества»
12:47 Норильчан приглашают на зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять». Праздник состоится 07 марта в 15:00 по адресу пр-т Ленинский, д.37
12:42 В связи с праздничным днем скорректирован график работы почтовых отделений и поликлиник
12:41 Норильские синоптики прогнозируют завтра усиление ветра до 22 метров в секунду
12:33 Норильчан ждет ночь без интеренета. Предупреждение разослал оператор связи ООО «Единство»
12:16 Без дома не останетесь! В Минстрое края состоялось заседание штаба по вопросам решения проблем участников долевого строительства
11:52 В Норильске будут судить жителя Талнаха, который обокрал своего скончавшегося соседа
11:48 Развитие цифровой и телемедицины, а также кадровое обеспечение медучреждений Норильска, руководители города обсудили с главврачом московской клинической больницы Андреем Шкодой
11:32 Норильчане могут реализовать свою идею. WWF России запустил новый проект для жителей северных регионов
11:20 Норильск готовится к ежегодной благотворительной акции «Сохраним память Великой Победы!»
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