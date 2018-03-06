Фото новости:

Награждение

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
6 марта 2018, 11:03

«Норникель» налаживает на промплощадке Заполярного филиала в Норильске производство сталеполимерных анкеров


Новая технология крепления горных выработок уже внедряется на рудниках Заполярного филиала «Норникеля». И изготовление анкеров непосредственно на норильской производственной площадке позволит снизить операционные затраты и снять зависимости от внешних поставок, сообщает пресс-служба «Норникеля».
В прошлом году в Заполярном филиале «Норникеля» утвердили и начали реализацию концепции совершенствования комплекса крепления горных выработок рудников. Согласно этому документу, для создания безопасных условий планируется применять сталеполимерную анкерную крепь, которая представляет сочетание двух материалов: быстротвердеющей полиэфирной смолы и металлического анкера. Работа крепи обеспечивается сцеплением полиэфирной смолы с арматурным стержнем и породным контуром стенок шпура (отверстие в горной выработке глубиной до 2,4 метра), тем самым создавая защитный армированный слой, способный эффективно противостоять горному давлению. Установку крепи планируется осуществлять при помощи самоходных анкероустановщиков, говорится в сообщении.
Для бесперебойного обеспечения сталеполимерными анкерами горных предприятий Заполярного филиала их изготовление развернётся непосредственно на норильской производственной площадке — на Механическом заводе. Это позволит сократить операционные затраты, исключить зависимости от внешних поставок, а также гарантировать соблюдение необходимых технологических параметров.
Планируется, что производство анкеров нового типа обеспечит годовую потребность горных предприятий Заполярного филиала в объеме более двух млн штук.
Комплект анкерной крепи состоит из стального анкера и полиэфирных ампул. Это два различных типа производства, каждое из которых состоит из нескольких технологических линий. В настоящее время проводится закупка оборудования для изготовления стальных анкеров и технико-экономическое обоснование производства полиэфирных ампул на территории Норильского промышленного района. Запуск в эксплуатацию производственных линий по изготовлению стальных анкеров запланирован на первый квартал 2019 г., полиэфирных ампул — на первый квартал 2020 г. В общей сложности на организацию обоих производств планируется направить около 400 млн руб.
Новая технология крепления с применением продукции Механического завода позволит значительно повысить уровень безопасности горняков и существенно ускорит процессы крепления горных выработок.

Просмотров:112
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 6 марта 2018 
13:06   В Молодежном центре провели для юнармейцев «Урок мужества» 12:47   Норильчан приглашают на зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять». Праздник состоится 07 марта в 15:00 по адресу пр-т Ленинский, д.37
12:42   В связи с праздничным днем скорректирован график работы почтовых отделений и поликлиник 12:41   Норильские синоптики прогнозируют завтра усиление ветра до 22 метров в секунду
12:33   Норильчан ждет ночь без интеренета. Предупреждение разослал оператор связи ООО «Единство» 12:16   Без дома не останетесь! В Минстрое края состоялось заседание штаба по вопросам решения проблем участников долевого строительства
11:52   В Норильске будут судить жителя Талнаха, который обокрал своего скончавшегося соседа 11:48   Развитие цифровой и телемедицины, а также кадровое обеспечение медучреждений Норильска, руководители города обсудили с главврачом московской клинической больницы Андреем Шкодой
11:32   Норильчане могут реализовать свою идею. WWF России запустил новый проект для жителей северных регионов 11:20   Норильск готовится к ежегодной благотворительной акции «Сохраним память Великой Победы!»
11:03   «Норникель» налаживает на промплощадке Заполярного филиала в Норильске производство сталеполимерных анкеров 10:45   Администрация Красноярска и компания «Норникель» подписали соглашение о сотрудничестве.

 5 марта 2018 
18:18   Активные норильчане могут стать волонтерами зимней Универсиады-2019, которая пройдет в Красноряске. Сейчас на спортивных комплексах начались тестовые соревнования. 18:10   В Красноярском крае застрелили главу районного избиркома.
17:37   Мэрии Норильска необходимо разработать и утвердить административные регламенты предоставления муниципальных услуг. 17:33   Норильскому театру нужна помощь. Для воплощения в жизнь одной из идей нужны диафильмы на итальянскую тему - от сказок Джанни Родари до экспозиции полотен Никколо Пизано.
17:27   Театральная ночь 16 марта погрузит норильчан в атмосферу жаркой Италии. 17:12   Врачи призывают норильчан не писать отказы от постановки детям реакции Манту и диаскинтеста - это не прививки, а только выявление наличия в организме туберкулезных палочек на ранних этапах.
16:49   В Норильске будут судить жителя Кайеркана за сбыт и хранение наркотиков. 15:41   Стало известно, какие экзамены выбрали для сдачи ГИА более двух тысяч норильских девятиклассников.
15:37   Проблема с перегруженностью номера 400-800 - call-центра детской поликлиники Центрального района Норильска - должна решиться в ... 15:15   Красноярский край получит более миллиарда рублей из федерального бюджета на создание ясельных мест в детских садах.
14:57   Завтра в Норильске пройдут праздничные концерты, приуроченные к Международному женскому дню. 14:13   Пять лет за наркотики. Жителя Тувы осудили за отправку гашиша в почтовых конвертах в Норильск.
13:59   Генеральный директор МФК «Норильский никель» получил высокую награду. 13:27   В двух жилых домах Талнаха совершены поджоги. Погибла женщина.
12:19   Таймырские студенты стали призерами регионального этапа WorldSkills Russia-2018. 11:27   Ориентир на индивидуальных состоятельных путешественников и туры для горожан. В Норильске обсудили развитие туризма на территории.
11:11   Норильчане смогут задать вопросы представителю краевой прокуратуры на личном приеме. 13 марта в Норильске будет работать мобильная приемная прокурора Красноярского края. 10:53   В Норильске водителю, совершившему наезд на пешехода, дали 10 суток административного ареста.

 2 марта 2018 
18:31   Житель Талнаха ответит перед судом за воровство телефонного кабеля. 18:08   Недолго был на свободе. Ранее судимый норильчанин ограбил молодых нетрезвых парней, а потом вымогал деньги за украденные документы.
17:40   Эксперты высоко оценили работу Норильска в направлении стратегического развития. 17:40   Власти нашли генподрядчика перинатального центра в Норильске.
17:30   4 марта в НАРОДНОМ ШТАБЕ норильские депутаты проведут прием граждан по личным вопросам. 17:29   В Норильске началась подготовка к летней оздоровительной кампании. В процессе задействованы все общеобразовательные учреждения города.
17:28   Андрей Клишас: «Послание президента имело потрясающий формат. Была обнародована значительная часть информации, к которой ранее был ограниченный доступ». 16:58   Назван подрядчик, который получил от УВД Красноярского края 200 млн на строительство изолятора временного содержания в Норильске
16:45   Все на девичник. Молодежный центр приглашает норильчанок на праздник в честь весны 16:36   Сегодня в России отмечается День создания добровольных народных дружин. В 2017 году представители ДНД выходили на патрулирование улиц Норильска в составе полицейских нарядов более 300 раз
15:20   «Февральские посиделки» прошли на этой неделе в Публичной библиотеке Норильска 14:07   Славная история, мощные традиции. Норильская гимназия № 1 отметила свой 30-летний юбилей.
13:42   Голосуем за Любовь! В Красноярском крае стартовало голосование на приз зрительских симпатий традиционного фотоконкурса «Весеннее очарование». 13:27   Выпускники Норильского детского дома соберутся сегодня, чтобы вспомнить о годах, проведенных вместе, и поделиться тем, как сложилась их самостоятельная жизнь.
10:34   В Норильске продолжает действовать штормовое предупреждение. Объявлены актировки для школьников и ряда работников городских предприятий и учреждений. 10:28   Норильским госавтоинспекторам требуется помощь очевидцев ДТП!
10:22   Помощь врачей не потребовалась. 38 горняков ВС-10 шахты «Скалистая» спасены.

 1 марта 2018 
20:47   Спасательная операция подошла к завершению. Около четырех десятков горняков норильские спасатели доставили в АБК рудника «Комсомольский» 17:54   Халатность руководителей может стоить людям жизни. Выбраться из снежного плена они смогут только по натянутому канату.
17:48   С сегодняшнего дня в Норильске возобновилось выполнение пассажирских перевозок по маршрутам 8А и 40К.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх