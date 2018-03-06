Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 марта 2018, 11:32



Норильчане могут реализовать свою идею. WWF России запустил новый проект для жителей северных регионов.

Цель программы – помочь северянам реализовать свой собственный проект, продвигающий бережное отношение и любовь к родной природе. При этом сам проект может быть как профессиональным (например, в сфере туризма, декоративного творчества, малого производства), так и социальным (экопросвещение, экологические акции, общественные инициативы). К участию в отборе приглашаются жители арктических регионов России или выходцы из них. Преимущество - у малонаселенных территорий российской Арктики: Таймыра, Ненецкого автономного округа и Чукотского автономного округа. Образовательный курс стартует через месяц после старта сбора заявок. «В этой программе в фокусе не только сохранение дикой природы, но и забота о ней людей, живущих рядом, - подчеркивает координатор проекта от WWF России Ирина Онуфреня. – Именно поэтому мы пригласили в команду экспертов, знающих о мотивации и развитии человека практически все. «Хранители Севера» будут помогать в реализации самых амбициозных идей, но, безусловно, все проекты так или иначе должны быть связаны с окружающей средой». Помимо навыков проектного управления участники программы получат знания по маркетингу и коммуникациям, продвижению своего проекта и привлечению новых партнеров. Кроме этого, запланирована работа с личным коучем в течение всех девяти месяцев. В конце программы участников ждет очная сессия в Москве.

Просмотров:216 Программа «Хранители Севера» объединит самых активных, целеустремленных и талантливых, чтобы обучить навыкам проектного управления в области охраны природы. Отбор 120 «хранителей» начался первого марта. Регистрация заявок открыта на сайте проекта happy-arctic.ru.Цель программы – помочь северянам реализовать свой собственный проект, продвигающий бережное отношение и любовь к родной природе. При этом сам проект может быть как профессиональным (например, в сфере туризма, декоративного творчества, малого производства), так и социальным (экопросвещение, экологические акции, общественные инициативы).К участию в отборе приглашаются жители арктических регионов России или выходцы из них. Преимущество - у малонаселенных территорий российской Арктики: Таймыра, Ненецкого автономного округа и Чукотского автономного округа. Образовательный курс стартует через месяц после старта сбора заявок.«В этой программе в фокусе не только сохранение дикой природы, но и забота о ней людей, живущих рядом, - подчеркивает координатор проекта от WWF России Ирина Онуфреня. – Именно поэтому мы пригласили в команду экспертов, знающих о мотивации и развитии человека практически все. «Хранители Севера» будут помогать в реализации самых амбициозных идей, но, безусловно, все проекты так или иначе должны быть связаны с окружающей средой».Помимо навыков проектного управления участники программы получат знания по маркетингу и коммуникациям, продвижению своего проекта и привлечению новых партнеров. Кроме этого, запланирована работа с личным коучем в течение всех девяти месяцев. В конце программы участников ждет очная сессия в Москве.