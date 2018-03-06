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6 марта 2018, 11:48



Развитие цифровой и телемедицины, а также кадровое обеспечение медучреждений Норильска руководители города обсудили с главврачом московской клинической больницы Андреем Шкодой.

Как рассказал Андрей Шкода, в настоящее время цифровые технологии в области медицины активно развиваются и уже успешно применяются на практике. На базе московской клинической больницы № 67 успешно реализуется проект "Централизованная лаборатория», который охватывает более 3 млн населения. При этом медиков, занятых в проекте, всего 50. Скорость исследований, в том числе высокотехнологичных, составляет около 30-40 минут после забора биоматериалов. Результаты исследований с помощью электронной почты направляются лечащему врачу и пациенту. Использование IT-технологий в сфере медицины, по мнению Андрея Шкоды, в полной мере обеспечивает доступность и высокое качество медицинского обслуживания. По мнению городских властей, такой высокотехнологичный медицинский продукт вполне можно реализовать и в нашем городе, учитывая что в Норильске появился высокоскоростной интернет. Для решения проблемы нехватки узких специалистов Андрей Шкода порекомендовал муниципалитету пересмотреть логистику поликлинической сети: «Можно использовать опыт других регионов, например Москвы, и сформировать пул врачей общей практики, которые могли бы снизить нагрузку на узких специалистов. Такие врачи владеют несколькими специальностями. Например, терапевт знаком с неврологией, основами хирургии, офтальмологии и может поставить простые диагнозы, способен провести различные исследования самостоятельно». Соответственно при наличии врачей общей практики потребность в узкоспециализированных медработников сократится.

Просмотров:310 В ходе рабочего визита в Норильск Андрей Шкода посетил городскую больницу в Оганере и высоко оценил работу медперсонала и оснащение медицинским оборудованием. В ходе экскурсии гостю рассказали о некоторых проблемах. Пути их решения Андрей Сергеевич обсудил на встрече с главой города Ринатом Ахметчиным и председателем горсовета Александром Пестряковым. В частности, говорили о необходимости развивать цифровую и телемедицину. Установить такие деловые контакты возможно в ближайшее время.Как рассказал Андрей Шкода, в настоящее время цифровые технологии в области медицины активно развиваются и уже успешно применяются на практике. На базе московской клинической больницы № 67 успешно реализуется проект "Централизованная лаборатория», который охватывает более 3 млн населения. При этом медиков, занятых в проекте, всего 50. Скорость исследований, в том числе высокотехнологичных, составляет около 30-40 минут после забора биоматериалов. Результаты исследований с помощью электронной почты направляются лечащему врачу и пациенту. Использование IT-технологий в сфере медицины, по мнению Андрея Шкоды, в полной мере обеспечивает доступность и высокое качество медицинского обслуживания.По мнению городских властей, такой высокотехнологичный медицинский продукт вполне можно реализовать и в нашем городе, учитывая что в Норильске появился высокоскоростной интернет.Для решения проблемы нехватки узких специалистов Андрей Шкода порекомендовал муниципалитету пересмотреть логистику поликлинической сети: «Можно использовать опыт других регионов, например Москвы, и сформировать пул врачей общей практики, которые могли бы снизить нагрузку на узких специалистов. Такие врачи владеют несколькими специальностями. Например, терапевт знаком с неврологией, основами хирургии, офтальмологии и может поставить простые диагнозы, способен провести различные исследования самостоятельно». Соответственно при наличии врачей общей практики потребность в узкоспециализированных медработников сократится.