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6 марта 2018, 11:52



В Норильске будут судить жителя Талнаха, который обокрал своего скончавшегося соседа.

Со слов заявителя, проживающего в другом регионе страны, стало известно, что тремя неделями ранее он похоронил близкого человека. Во время траурных мероприятий ему показалось, что у брата не хватает памятных ювелирных изделий, которые тот никогда не снимал, а в личных вещах нет сотового телефона, но большого значения этому мужчина не придал. Некоторое время спустя, уже в своем городе, он получил на телефон сообщение о том, что телефон умершего снова в сети. В этот момент мужчина окончательно утвердился в мысли, что вещи родственника были похищены и ими кто-то пользуется, после чего обратился в полицию, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. В ходе разыскных мероприятий стражи порядка установили причастность к хищению 29-летнего соседа умершего мужчины, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественное преступление. Как выяснили полицейские, в ночное время подозреваемый отправился вынести мусор и заметил, что тамбурная дверь одной из квартир подъезда приоткрыта. Заглянув в нее, он увидел на пороге мужчину без признаков жизни. Однако вместо того чтобы обратиться в органы правопорядка, злоумышленник решил воспользоваться ситуацией и снял с тела ювелирные украшения стоимостью 6,5 тысячи рублей, а также похитил сотовый телефон, с помощью мобильного приложения в котором чуть позже похитил со счета соседа чуть более трех тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Расследование дела завершено. В ближайшее время житель Талнаха предстанет перед судом, которого ожидает под подпиской о невыезде, говорится в сообщении.

Просмотров:226 В ноябре 2017 года с заявлением в полицию обратился 33-летний мужчина, который рассказал о пропаже личных вещей и сотового телефона своего брата-норильчанина.Со слов заявителя, проживающего в другом регионе страны, стало известно, что тремя неделями ранее он похоронил близкого человека. Во время траурных мероприятий ему показалось, что у брата не хватает памятных ювелирных изделий, которые тот никогда не снимал, а в личных вещах нет сотового телефона, но большого значения этому мужчина не придал. Некоторое время спустя, уже в своем городе, он получил на телефон сообщение о том, что телефон умершего снова в сети. В этот момент мужчина окончательно утвердился в мысли, что вещи родственника были похищены и ими кто-то пользуется, после чего обратился в полицию, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.В ходе разыскных мероприятий стражи порядка установили причастность к хищению 29-летнего соседа умершего мужчины, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественное преступление.Как выяснили полицейские, в ночное время подозреваемый отправился вынести мусор и заметил, что тамбурная дверь одной из квартир подъезда приоткрыта. Заглянув в нее, он увидел на пороге мужчину без признаков жизни. Однако вместо того чтобы обратиться в органы правопорядка, злоумышленник решил воспользоваться ситуацией и снял с тела ювелирные украшения стоимостью 6,5 тысячи рублей, а также похитил сотовый телефон, с помощью мобильного приложения в котором чуть позже похитил со счета соседа чуть более трех тысяч рублей.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.Расследование дела завершено. В ближайшее время житель Талнаха предстанет перед судом, которого ожидает под подпиской о невыезде, говорится в сообщении.