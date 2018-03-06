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6 марта 2018, 12:16

Без дома не останетесь! В Минстрое края состоялось заседание штаба по вопросам решения проблем участников долевого строительства.


Участие в совещании приняли представители администрации Красноярска, служб строительного надзора и жилищного контроля, а также службы по контролю в области градостроительной деятельности. Обсуждалась ситуация с недостроенными объектами - жилым комплексом «Нойланд-Черемушки» по ул. Шевченко (застройщик «Монтаж-Строй») и комплексом «Ярослав» в микрорайоне Солнечный (застройщик «ЭкоПром»), сообщается на официальном портале Красноярского края.
Представитель «Монтаж-Строя» Павел Носовко представил информацию об активах компании и сообщил, что с инвесторами проекта обсуждается сдача квартир в черновой отделке, а с финансовыми структурами ведутся переговоры о кредитовании строительства.
У застройщика жилого комплекса «Ярослав», состоящего из трех 20-этажных домов, проблема заключалась в завершении сроков действия разрешений на строительство и организации присоединения к сетям. Глава департамента градостроительства администрации города Красноярска Роман Соколов сообщил, что с ресурсоснабжающими организациями была пересмотрена тарифная политика. Теперь стоимость подключения значительно снижена. Кроме того, сейчас уже есть правовые основания для продления сроков действия разрешения на строительство.
Руководство «ЭкоПрома» заверило, что все субподрядчики первой очереди строительства объекта профинансированы и с наступлением тепла приступят к внутренним инженерным и отделочным работам. При условии сдачи квартир в черновой отделке в эксплуатацию могут быть введены: дом № 1 - в конце мая 2018 года, дом № 2 - в конце текущего года, дом № 3 - в 2019 году.
Застройщику необходимо предоставить подробный сетевой план по достройке жилого комплекса, чтобы контролировать сроки выполнения каждого вида работ могли и представители краевой власти, и участники долевого строительства. «ЭкоПром» должен представить отчет в конце марта, говорится в сообщении.

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