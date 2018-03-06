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6 марта 2018, 12:33



Норильчан ждет ночь без интеренета. Предупреждение разослал оператор связи ООО «Единство».

Такая информация появилась сегодня на страничке ООО "Единство" в соцсетях.

Просмотров:347 07.03.18 в период с 01.00 по 4.00 (время норильское) будут проводиться профилактические работы, направленные на повышение отказоустойчивости линии. В это время возможны кратковременные перерывы связи. Время проведения работ выбрано с учетом наименьшей загрузки канала.Такая информация появилась сегодня на страничке ООО "Единство" в соцсетях.