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6 марта 2018, 12:41



В Норильске объявлено "Штормовое предупреждение". Норильские синоптики прогнозируют завтра усиление ветра до 22 метров в секунду.

С 19 часов 6 марта в гроде объявлено "Штормовое предупреждение".

Просмотров:384 Как рассказали «Заполярной правде» в Таймырском центре по гидрометеорологии, 7 марта ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, по горным районами - до 27 метров в секунду. Температура воздуха при этом поднимется до -15 градусов, а местами даже до -10 градусов. 8 марта пришедший циклон минует Норильск, атмосфера начнет разряжаться и ветер будет стихать, и соответственно похолодает. Однако серьезных морозов синоптики не ожидают.С 19 часов 6 марта в гроде объявлено "Штормовое предупреждение".