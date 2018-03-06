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6 марта 2018, 12:42



В связи с праздничным днем скорректирован график работы почтовых отделений и поликлиник.

В пятницу, 9 марта, почта будет работать по графику субботы, а 10 и 11 марта - согласно установленному графику. Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе. Во всех поликлиниках города 8 и 9 марта – выходные дни.

Просмотров:245 7 марта почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. 8 марта является выходным для отделений почтовой связи по всей стране, в этот день обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков производиться не будут.В пятницу, 9 марта, почта будет работать по графику субботы, а 10 и 11 марта - согласно установленному графику.Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.Во всех поликлиниках города 8 и 9 марта – выходные дни.