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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:34 Выборы президента РФ, прямые договоры между ресурсоснабжающими организациями и собственниками жилья, капитальные ремонты многоквартирных домов - вот основные темы, которые обсудил депутат Госдумы Сергей Натаров с главой Норильска Ринатом Ахметчиным.
16:53 Сегодня депутаты городского Совета собрались на внеочередную сессию, чтобы принять отчет главы Норильска за 2017 год и утвердить первую в этом году корректировку бюджета.
16:13 В Норильске 18-летний водитель, сбивший пенсионерку, предстанет перед судом.
15:56 В Норильске сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.
15:48 Фестиваль итальянской культуры стартует в Норильске.
15:32 Три школьника из Норильска выиграли путёвки в «Артек». Объявлены имена победителей городского этапа конкурса «Живая классика».
15:31 В Норильске пройдут несколько турниров по боксу.
15:10 Перед судом предстанет норильчанин, совершивший 8 квартирных краж за новогодние праздники.
14:53 Сегодня на внеочередной сессии Норильского городского Совета депутатов утвердили новую структуру администрации.
14:24 Норильские акробаты приняли участие в турнире памяти Ивана Надера.
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