Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 марта 2018, 12:47



Норильчан приглашают на зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять». Праздник состоится 7 марта в 15.00 по адресу: пр-т Ленинский, д. 37.

Фестиваль городской среды «Выходи гулять» - общероссийский проект, который идет на территории всей страны с 15 декабря по 10 апреля. В парках, скверах, дворах, на площадях и набережных, обустроенных в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», пройдут ярмарки, спортивные турниры и дни здоровья, семейные викторины и фестивали еды, традиционные национальные забавы, парады Дедов Морозов и велозаезды снегурочек. Уже сегодня в фестивале участвует около 500 городов и поселков, на общественных пространствах и дворах которых пройдет порядка 3 тысяч мероприятий. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» продлен до 2022 года, а это значит, что с каждым годом удобных пространств и дворов будет еще больше. Какие именно пространства нужно обустроить и как, выбирают жители.

Просмотров:220 Организует праздничное мероприятие Молодежный центр Норильска. Всех пришедших на фестиваль ждет интерактивная развлекательная программа: квесты и конкурсы для детей и взрослых, отличная танцевальная музыка от профессионального диджея и веселый флешмоб - хоровод в честь приближающегося Международного женского дня. Также в ходе мероприятия норильчане смогут узнать о проектах городского благоустройства, из которых им предстоит выбирать лучший в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» уже 18 марта.Фестиваль городской среды «Выходи гулять» - общероссийский проект, который идет на территории всей страны с 15 декабря по 10 апреля.В парках, скверах, дворах, на площадях и набережных, обустроенных в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», пройдут ярмарки, спортивные турниры и дни здоровья, семейные викторины и фестивали еды, традиционные национальные забавы, парады Дедов Морозов и велозаезды снегурочек.Уже сегодня в фестивале участвует около 500 городов и поселков, на общественных пространствах и дворах которых пройдет порядка 3 тысяч мероприятий.Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» продлен до 2022 года, а это значит, что с каждым годом удобных пространств и дворов будет еще больше. Какие именно пространства нужно обустроить и как, выбирают жители.