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6 марта 2018, 13:06



В Молодежном центре провели для юнармейцев «Урок мужества».

В Норильске отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» появилось летом 2017 года и сегодня объединяет около 230 школьников.

Просмотров:250 На встрече присутствовали ученики лицея № 3, на базе которого в числе прочих был создан отряд Юнармии. Школьникам рассказали о выдающихся партизанах времен Великой Отечественной войны, а также о подвиге пионеров-подпольщиков в борьбе с немецкими оккупантами. По словам кураторов норильских юнармейцев, подобные уроки станут регулярными.В Норильске отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» появилось летом 2017 года и сегодня объединяет около 230 школьников.