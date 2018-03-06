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6 марта 2018, 14:04



Пятеро норильских педагогов, призеров муниципального этапа конкурса «Учитель года-2018», представят наш город на региональном этапе в Красноярске.

Каждый из финалистов на месте продемонстрировал свои умения и способности, и вот теперь настала очередь показать себя на краевом уровне. Состязания на звание лучшего учителя края пройдут в столице края со 2 по 6 апреля. Конкурсные испытания в этом году состоят из компетентностного задания, коммуникативных боев, мастер-классов. Кроме того, в один из первых дней полуфинала учителям предстоит участие в групповом решении кейсов, где будет описана конкретная проблемная ситуация в школе, а участники должны будут найти пути ее решения. В понедельник в методическом образовательном центре Норильска прошла встреча за круглым столом, где наших призеров-учителей начали готовить к краевым испытаниям. «Вам надо уметь работать как в команде, так и по одиночке, грамотно излагать свои мысли, аргументированно доказывать, смело дискутировать, уметь «зажечь» и заинтересовать аудиторию - где-то даже влюбить в себя», - напутствовала нынешних конкурсантов победитель норильского этапа «Учителя года-2017» Светлана Юдина, учитель русского языка из лицея № 3. Состязания в крае пройдут в несколько этапов: после первого из 120 участников останется 60 человек, после второго - 30, после третьего жюри определит десятку финалистов и одного абсолютного победителя, который отправится на общероссийский этап в Москву. «Испытания на таком высоком уровне дадут возможность для профессионального и личностного роста конкурсантов. Учителя примут участие в дебатах, выполнят индивидуальные задания, напишут эссе на заданную тему, а также разработают образовательный проект. Логика, блестящие гуманитарные способности, сила, напор, юмор, - в нашей команде, состоящей преимущественно из представителей сильного пола, представлено все. Велика надежда, что краевое жюри по достоинству оценит норильских преподавателей», - прокомментировала наши возможности директор норильского филиала Института повышения квалификации работников образования Красноярского края Оксана Витвар.

Просмотров:234 31 марта в край отправятся педагог по математике из первой гимназии Евгений Филатов, учитель начальных классов Ольга Петренко (школа № 14), физкультурники Антон Бабурин (гимназия № 7) и Алексей Стефанишин (школа № 45), преподаватель английского и немецкого языков Роман Плотников (школа № 20).Каждый из финалистов на месте продемонстрировал свои умения и способности, и вот теперь настала очередь показать себя на краевом уровне. Состязания на звание лучшего учителя края пройдут в столице края со 2 по 6 апреля. Конкурсные испытания в этом году состоят из компетентностного задания, коммуникативных боев, мастер-классов. Кроме того, в один из первых дней полуфинала учителям предстоит участие в групповом решении кейсов, где будет описана конкретная проблемная ситуация в школе, а участники должны будут найти пути ее решения.В понедельник в методическом образовательном центре Норильска прошла встреча за круглым столом, где наших призеров-учителей начали готовить к краевым испытаниям. «Вам надо уметь работать как в команде, так и по одиночке, грамотно излагать свои мысли, аргументированно доказывать, смело дискутировать, уметь «зажечь» и заинтересовать аудиторию - где-то даже влюбить в себя», - напутствовала нынешних конкурсантов победитель норильского этапа «Учителя года-2017» Светлана Юдина, учитель русского языка из лицея № 3.Состязания в крае пройдут в несколько этапов: после первого из 120 участников останется 60 человек, после второго - 30, после третьего жюри определит десятку финалистов и одного абсолютного победителя, который отправится на общероссийский этап в Москву.«Испытания на таком высоком уровне дадут возможность для профессионального и личностного роста конкурсантов. Учителя примут участие в дебатах, выполнят индивидуальные задания, напишут эссе на заданную тему, а также разработают образовательный проект. Логика, блестящие гуманитарные способности, сила, напор, юмор, - в нашей команде, состоящей преимущественно из представителей сильного пола, представлено все. Велика надежда, что краевое жюри по достоинству оценит норильских преподавателей», - прокомментировала наши возможности директор норильского филиала Института повышения квалификации работников образования Красноярского края Оксана Витвар.