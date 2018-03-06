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6 марта 2018, 14:24



Норильские акробаты приняли участие в турнире памяти Ивана Надера.



Просмотров:222 В Дудинке состоялось открытое первенство Таймырского муниципального района по спортивной акробатике памяти ветерана Великой Отечественной войны Ивана Николаевича Надера. Соревнования проходили в Доме физкультуры Дудинского спортивного комплекса. В них приняли участие 85 акробатов: 56 воспитанников детско-юношеской спортивной школы им А. Г. Кизима и 29 представителей детско-юношеской спортивной школы Норильска. В результате соревнований 28 первых, 9 вторых и 14 третьих мест завоевали акробаты из Дудинки. Двенадцать золотых и двенадцать серебряных медалей – у спортсменов из Норильска.