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6 марта 2018, 14:53



Сегодня на внеочередной сессии Норильского городского Совета депутатов утвердили новую структуру администрации.

В ведении заместителя главы города по взаимодействию с правоохранительными органами будут находиться новое управление административной практики, в котором централизуют функции административных комиссий всех районов Норильска. В его компетенцию также входят вопросы, связанные с обеспечением проведения публичных мероприятий, оформление уведомлений на въезд иностранных граждан в Норильск и работа с общественными объединениями и некоммерческими организациями, которая ранее была возложена на управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями. Само управление по молодежной политике упразднено, а его функции переданы во вновь созданный самостоятельный отдел молодежной политики. Из управления обеспечения деятельности администрации выведены отделы пресс-службы, протокольного сопровождения мероприятий и социологии, которые вошли в состав нового управления общественных связей, подчиненного напрямую главе Норильска.

Просмотров:231 Заместители главы Норильска по направлениям остаются в блоке экономики, соцполитики и общих вопросов. Появилась должность заместителя главы города, ответственного сразу за несколько блоков: управления муниципальным имуществом, городского хозяйства и предпринимательской деятельности. Ему же подчиняются руководители районов Талнах, Кайеркан и поселка Снежногорск.В ведении заместителя главы города по взаимодействию с правоохранительными органами будут находиться новое управление административной практики, в котором централизуют функции административных комиссий всех районов Норильска. В его компетенцию также входят вопросы, связанные с обеспечением проведения публичных мероприятий, оформление уведомлений на въезд иностранных граждан в Норильск и работа с общественными объединениями и некоммерческими организациями, которая ранее была возложена на управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями. Само управление по молодежной политике упразднено, а его функции переданы во вновь созданный самостоятельный отдел молодежной политики.Из управления обеспечения деятельности администрации выведены отделы пресс-службы, протокольного сопровождения мероприятий и социологии, которые вошли в состав нового управления общественных связей, подчиненного напрямую главе Норильска.