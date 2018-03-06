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6 марта 2018, 15:10



Перед судом предстанет норильчанин, совершивший 8 квартирных краж за новогодние праздники.

Подозреваемый был задержан после попытки совершения им очередной кражи. Хозяин уже восьмой квартиры, которую посетил незваный ночной гость, проснулся в тот момент, когда злоумышленник, похитив куртку владельца, поспешил скрыться. На улице мужчине удалось догнать вора и удержать его до приезда полиции. Подозреваемого доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. 27-летний парень ранее привлекался к уголовной ответственности за хищение. В содеянном он признался, пояснив, что по ночам специально ходил по коридорам общежитий и в случае обнаружения незапертых дверей похищал имущество, которое могло представлять ценность. Часть похищенного полицейскими была изъята и возвращена законным владельцам. Некоторые украденные вещи злоумышленник выбрасывал по дороге, нередко не выходя из общежития. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по восьми эпизодам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с незаконным проникновением в жилище». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Расследование завершено, дело направлено в суд, решения которого обвиняемый дожидается под стражей.

Просмотров:238 В течение недели новогодних праздников в дежурную часть отдела полиции № 1 ОМВД России по г. Норильску обратились семь жильцов трех общежитий гостиничного типа, расположенных в Центральном районе города. Все потерпевшие сообщали, что в ночное время, пока они спали, из их квартир были похищены предметы гардероба, ювелирные изделия и электроника. Общий заявленный ущерб превысил 100 тысяч рублей.Подозреваемый был задержан после попытки совершения им очередной кражи. Хозяин уже восьмой квартиры, которую посетил незваный ночной гость, проснулся в тот момент, когда злоумышленник, похитив куртку владельца, поспешил скрыться. На улице мужчине удалось догнать вора и удержать его до приезда полиции.Подозреваемого доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. 27-летний парень ранее привлекался к уголовной ответственности за хищение. В содеянном он признался, пояснив, что по ночам специально ходил по коридорам общежитий и в случае обнаружения незапертых дверей похищал имущество, которое могло представлять ценность.Часть похищенного полицейскими была изъята и возвращена законным владельцам. Некоторые украденные вещи злоумышленник выбрасывал по дороге, нередко не выходя из общежития.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по восьми эпизодам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с незаконным проникновением в жилище». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.Расследование завершено, дело направлено в суд, решения которого обвиняемый дожидается под стражей.