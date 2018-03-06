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6 марта 2018, 15:31



В Норильске пройдут несколько турниров по боксу.

Следующие крупные местные соревнования пройдут с 23 по 25 марта, это будет турнир на призы компании «Жар. Птица», который собирает сильнейших боксеров города. Присоединяются к нему и боксеры Дудинки. Завершает местный соревновательный сезон турнир «Приз Талнаха», который в этом году пройдет с 27 по 29 апреля. На нем подводятся итоги всего спортивного сезона, в том числе определяются лучшие тренеры, чьи спортсмены достигли наилучших результатов в сезоне.

Просмотров:237 9 марта в спортзале «Геркулес» (пл. Металлургов, 25а) начнется двухдневный турнир по боксу «Заполярный ринг». Ожидается, что соревнования соберут около сотни спортсменов НПР. Участвуют боксеры всех возрастных категорий (начиная с 2006 г. р.), исключая взрослых. «Традиционно «Заполярный ринг» считается турниром для новичков, ребят, кто только делает первые серьезные шаги в боксе. 9 марта в 9.00 состоится взвешивание участников, затем – выступления. 10 марта турнир продолжится в 13.00», - рассказал Максим Трофимов, тренер по боксу ДЮСШ № 4, член правления федерации бокса Норильска.Следующие крупные местные соревнования пройдут с 23 по 25 марта, это будет турнир на призы компании «Жар. Птица», который собирает сильнейших боксеров города. Присоединяются к нему и боксеры Дудинки. Завершает местный соревновательный сезон турнир «Приз Талнаха», который в этом году пройдет с 27 по 29 апреля. На нем подводятся итоги всего спортивного сезона, в том числе определяются лучшие тренеры, чьи спортсмены достигли наилучших результатов в сезоне.