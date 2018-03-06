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6 марта 2018, 15:32



Три школьника из Норильска выиграли путёвки в «Артек». Объявлены имена победителей городского этапа конкурса «Живая классика».

В конкурсе сразились 18 юных чтецов, которые в феврале одержали победу в своих районах. Специально для них перед городским туром Тарас Белоусов провел дополнительные занятия. Он выслушал каждого ребенка, дал рекомендации по выступлению и ответил на все вопросы. Почти все ребята прошли обучение в школе актерского мастерства, которая была организована благодаря фонду «Живая классика» и компании «Норникель», сообщила пресс-служба «Норникеля». Два месяца ребята занимались с педагогами лучших столичных вузов. «За это время многие поверили в себя и раскрыли те таланты, о которых даже не подозревали, – рассказывает Тарас Белоусов. – Ребята продемонстрировали новые навыки на открытых уроках, ну а кульминацией стал сам городской этап конкурса «Живая классика». Я уже много лет в жюри, в этот раз выбрать самых-самых было особенно сложно!» Кирилл Миронов из гимназии № 48 (Г. Г. Горин, «Ежик»), Данис Муратов из школы № 31 (С. Куцко, «Волки») и Дмитрий Еременко из гимназии № 1 (В. Ионов, «Объятие Родины»), минуя региональный тур, отправятся в «Артек». Еще три подростка поедут в Красноярск, где поборются с другими ребятами за право представлять Красноярский край на всероссийском финале. В число победителей вошли: Лада Гребенюк из школы № 28 (Ю. Олеша), Полина Зелина из гимназии № 4 (Э. Войнич, «Овод») и Анна Галимьянова из школы № 13 (Н. Тэффи, «Дураки»). В 2018 году конкурс проходит уже в седьмой раз. Он стал лауреатом трех крупных премий, а в прошлом году фонд «Живая классика» получил грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Ежегодно с отрывками из любимых произведений выступают более 2,5 миллиона школьников из 85 регионов России. Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки Российской Федерации. Генеральный партнер конкурса юных чтецов – компания «Норникель».

Просмотров:246 Отборочный тур прошел 5 марта в гимназии № 5. Выступления ребят оценивали педагог школы актерского мастерства Тарас Белоусов, актриса Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского Лариса Ребрий и зам. директора публичной библиотеки Татьяна Журавлева.В конкурсе сразились 18 юных чтецов, которые в феврале одержали победу в своих районах. Специально для них перед городским туром Тарас Белоусов провел дополнительные занятия. Он выслушал каждого ребенка, дал рекомендации по выступлению и ответил на все вопросы.Почти все ребята прошли обучение в школе актерского мастерства, которая была организована благодаря фонду «Живая классика» и компании «Норникель», сообщила пресс-служба «Норникеля».Два месяца ребята занимались с педагогами лучших столичных вузов. «За это время многие поверили в себя и раскрыли те таланты, о которых даже не подозревали, – рассказывает Тарас Белоусов. – Ребята продемонстрировали новые навыки на открытых уроках, ну а кульминацией стал сам городской этап конкурса «Живая классика». Я уже много лет в жюри, в этот раз выбрать самых-самых было особенно сложно!»Кирилл Миронов из гимназии № 48 (Г. Г. Горин, «Ежик»), Данис Муратов из школы № 31 (С. Куцко, «Волки») и Дмитрий Еременко из гимназии № 1 (В. Ионов, «Объятие Родины»), минуя региональный тур, отправятся в «Артек».Еще три подростка поедут в Красноярск, где поборются с другими ребятами за право представлять Красноярский край на всероссийском финале. В число победителей вошли: Лада Гребенюк из школы № 28 (Ю. Олеша), Полина Зелина из гимназии № 4 (Э. Войнич, «Овод») и Анна Галимьянова из школы № 13 (Н. Тэффи, «Дураки»).В 2018 году конкурс проходит уже в седьмой раз. Он стал лауреатом трех крупных премий, а в прошлом году фонд «Живая классика» получил грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Ежегодно с отрывками из любимых произведений выступают более 2,5 миллиона школьников из 85 регионов России. Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки Российской Федерации. Генеральный партнер конкурса юных чтецов – компания «Норникель».