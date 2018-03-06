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6 марта 2018, 15:48



Фестиваль итальянской культуры стартует в Норильске.

Это первая программа нового проекта МВК «Музей Норильска» под названием «Здравствуй, Норильск!». Проект-открытие большого мира, проект-знакомство с разными культурами, проект-приветствие от дружественных стран нашему далекому северному городу. Вдохновляющему и созидающему городу, где встречаются люди разных культур, где обсуждается и рождается искусство. Предполагается, что каждый год гостями Норильска будут разные страны мира. Проект стартует в юбилейный для города год, и гостем 2018-го станет яркая, самобытная страна древней культуры, выдающегося кинематографа, дизайна и безупречного стиля – Италия. Фестиваль пройдет с 10 по 14 марта в основном здании музея на Ленинском пр., 14. Куратор фестиваля – Кирилл Гаврилин, профессор академии им. Строганова; куратор проекта Наталья Федянина, директор МВК «Музей Норильска». В событиях фестиваля примет участие специальный гость – Ольга Страда, киновед, директор Итальянского института культуры в Москве при посольстве Италии в Москве. В рамках фестиваля норильчане увидят произведения известнейших фотографов и актеров, а также молодых кинорежиссеров из программы N.I.C.E., связанные одной большой кинематографической традицией. 10 марта в 15.00 в музее состоится открытие двух фотовыставок. Выставка фотографий Viva l’Italia Анджело Фронтони из фондов престижного Национального музея кино в Турине представит норильчанам «золотой век» итальянского кино и моды в образах Джины Лоллобриджиды, Софи Лорен, Марчелло Мастроянни и других звезд итальянского кинематографа. На выставке представлены 65 фотографий, снятых в 1959 – 1994 гг. Автор второй фотовыставки «Отсутствие. Свет воспоминаний» – известная актриса современного итальянского кино Кьяра Казелли. Международную известность завоевала благодаря роли Кармеллы в фильме Гаса ван Сента «Мой личный штат Айдахо» (1991). Слава фотографа пришла Кьяре Казелли не так давно. Как фотограф она имела ряд персональных выставок, в том числе в рамках Венецианской биеннале (2011) и на Римском международном фестивале фотографии. Выставка имела оглушительный успех в Милане в 2017 году: все фотографии были распроданы. Для Норильска сделан авторский повтор. Выставки будут работать до 22 апреля. Вход на открытие выставок свободный. Продолжит фестиваль итальянской культуры в Норильске новое итальянское кино из программы N.I.C.E. Зрители познакомятся с новейшими и лучшими достижениями итальянского кино последних лет. После просмотра каждого фильма состоится обсуждение с киноведом Ольгой Страда. Программа кинофестиваля: 10 марта в 16.00 LA PAZZA GIOIA / Как чокнутые. Режиссер Паоло Вирци, трагикомедия, 2016. 11 марта в 16.00 PRANZO DI FERRAGOSTO / Праздничный обед жарким летом. Режиссер Джанни Ди Грегорио, комедия, 2008. 12 марта в 18.30 LEZIONI DI CIOCCOLATO / Уроки шоколада. Режиссер Клаудио Капеллини, комедия, 2007. 13 марта в 18.30 Nemiche per la pelle / Лучшие враги. Режиссер Лука Лучини, комедия, 2016. 14 марта в 18.30 L’UNIVERSALE / Вместе в кино. Режиссер Федерико Микали, комедия, 2016. Билеты на показы фильмов нужно приобретать заранее в кассе музея. Организаторы фестиваля высказывают искреннюю признательность Итальянскому институту культуры при посольстве Италии в Москве и персонально директору института госпоже Ольге Страда, за предоставленные Музею Норильска кинофильмы и выставки. Важно отметить активную роль института в развитии сотрудничества, взаимопонимания и укреплении культурных связей между народами России и Италии.

Просмотров:234 Музей Норильска совместно с Итальянским институтом культуры в Москве при поддержке администрации нашего города открывают фестиваль итальянской культуры Ciao, Norilsk!.Это первая программа нового проекта МВК «Музей Норильска» под названием «Здравствуй, Норильск!». Проект-открытие большого мира, проект-знакомство с разными культурами, проект-приветствие от дружественных стран нашему далекому северному городу. Вдохновляющему и созидающему городу, где встречаются люди разных культур, где обсуждается и рождается искусство. Предполагается, что каждый год гостями Норильска будут разные страны мира. Проект стартует в юбилейный для города год, и гостем 2018-го станет яркая, самобытная страна древней культуры, выдающегося кинематографа, дизайна и безупречного стиля – Италия.Фестиваль пройдет с 10 по 14 марта в основном здании музея на Ленинском пр., 14. Куратор фестиваля – Кирилл Гаврилин, профессор академии им. Строганова; куратор проекта Наталья Федянина, директор МВК «Музей Норильска». В событиях фестиваля примет участие специальный гость – Ольга Страда, киновед, директор Итальянского института культуры в Москве при посольстве Италии в Москве.В рамках фестиваля норильчане увидят произведения известнейших фотографов и актеров, а также молодых кинорежиссеров из программы N.I.C.E., связанные одной большой кинематографической традицией.10 марта в 15.00 в музее состоится открытие двух фотовыставок. Выставка фотографий Viva l’Italia Анджело Фронтони из фондов престижного Национального музея кино в Турине представит норильчанам «золотой век» итальянского кино и моды в образах Джины Лоллобриджиды, Софи Лорен, Марчелло Мастроянни и других звезд итальянского кинематографа. На выставке представлены 65 фотографий, снятых в 1959 – 1994 гг.Автор второй фотовыставки «Отсутствие. Свет воспоминаний» – известная актриса современного итальянского кино Кьяра Казелли. Международную известность завоевала благодаря роли Кармеллы в фильме Гаса ван Сента «Мой личный штат Айдахо» (1991). Слава фотографа пришла Кьяре Казелли не так давно. Как фотограф она имела ряд персональных выставок, в том числе в рамках Венецианской биеннале (2011) и на Римском международном фестивале фотографии.Выставка имела оглушительный успех в Милане в 2017 году: все фотографии были распроданы. Для Норильска сделан авторский повтор.Выставки будут работать до 22 апреля. Вход на открытие выставок свободный.Продолжит фестиваль итальянской культуры в Норильске новое итальянское кино из программы N.I.C.E. Зрители познакомятся с новейшими и лучшими достижениями итальянского кино последних лет. После просмотра каждого фильма состоится обсуждение с киноведом Ольгой Страда.Программа кинофестиваля:10 марта в 16.00 LA PAZZA GIOIA / Как чокнутые. Режиссер Паоло Вирци, трагикомедия, 2016.11 марта в 16.00 PRANZO DI FERRAGOSTO / Праздничный обед жарким летом. Режиссер Джанни Ди Грегорио, комедия, 2008.12 марта в 18.30 LEZIONI DI CIOCCOLATO / Уроки шоколада. Режиссер Клаудио Капеллини, комедия, 2007.13 марта в 18.30 Nemiche per la pelle / Лучшие враги. Режиссер Лука Лучини, комедия, 2016.14 марта в 18.30 L’UNIVERSALE / Вместе в кино. Режиссер Федерико Микали, комедия, 2016.Билеты на показы фильмов нужно приобретать заранее в кассе музея.Организаторы фестиваля высказывают искреннюю признательность Итальянскому институту культуры при посольстве Италии в Москве и персонально директору института госпоже Ольге Страда, за предоставленные Музею Норильска кинофильмы и выставки. Важно отметить активную роль института в развитии сотрудничества, взаимопонимания и укреплении культурных связей между народами России и Италии.