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6 марта 2018, 15:56



В Норильске сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В Норильске за это время зарегистрированы 1642 случая заболевания ОРВИ и гриппом, показатель заболеваемости составил 92,2 на 10 тысяч населения, что на уровне эпидпорога. «По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, на прошлой неделе преимущественно циркулировали вирусы респираторно-синцитиальной инфекции – 20,7 %, другие респираторные вирусы – 10,7 %, аденовирусы, вирусы парагриппа – 1,7%. В настоящее время заболеваемость преимущественно связана с вирусами негриппозной этиологии», - отмечают специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Для профилактики заболеваемости рекомендуется избегать контакта с больными людьми, использовать лицевую маску, воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. А при появлении первых признаков заболевания необходимо остаться дома и вызвать врача.

Просмотров:199 Данные оперативного контроля за заболеваемостью респираторными инфекциями населения Красноярского края говорят о том, что за прошедшую неделю (с 26 февраля по 4 марта) на территории региона заболело ОРВИ и гриппом 15 107 человек. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 52,7 человека на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 37,9%.В Норильске за это время зарегистрированы 1642 случая заболевания ОРВИ и гриппом, показатель заболеваемости составил 92,2 на 10 тысяч населения, что на уровне эпидпорога.«По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, на прошлой неделе преимущественно циркулировали вирусы респираторно-синцитиальной инфекции – 20,7 %, другие респираторные вирусы – 10,7 %, аденовирусы, вирусы парагриппа – 1,7%. В настоящее время заболеваемость преимущественно связана с вирусами негриппозной этиологии», - отмечают специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.Для профилактики заболеваемости рекомендуется избегать контакта с больными людьми, использовать лицевую маску, воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. А при появлении первых признаков заболевания необходимо остаться дома и вызвать врача.