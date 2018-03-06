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6 марта 2018, 16:13



В Норильске 18-летний водитель, сбивший пенсионерку, предстанет перед судом.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в декабре 2017 года во дворе поликлиники на улице Надеждинской в Кайеркане. Как установили полицейские, водитель отечественной легковушки не учел дорожных условий, не убедился в безопасности совершаемого им маневра и в нарушение дорожных правил при движении задним ходом допустил наезд на пешехода. Женщина 72 лет получила травмы и была доставлена в городскую больницу. В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что полученные потерпевшей травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью. По данным сотрудников ГИБДД, за 4 месяца водительского стажа 18-летний автолюбитель совершил 10 административных правонарушений. Следователями в его отношении было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права управления на срок до трех лет. Материалы дела направлены в суд.

Просмотров:261 Следователями отдела МВД России по г. Норильску завершено расследование уголовного дела в отношении водителя, по вине которого серьезно пострадал пешеход.Дорожно-транспортное происшествие случилось в декабре 2017 года во дворе поликлиники на улице Надеждинской в Кайеркане.Как установили полицейские, водитель отечественной легковушки не учел дорожных условий, не убедился в безопасности совершаемого им маневра и в нарушение дорожных правил при движении задним ходом допустил наезд на пешехода. Женщина 72 лет получила травмы и была доставлена в городскую больницу. В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что полученные потерпевшей травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью.По данным сотрудников ГИБДД, за 4 месяца водительского стажа 18-летний автолюбитель совершил 10 административных правонарушений.Следователями в его отношении было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права управления на срок до трех лет. Материалы дела направлены в суд.