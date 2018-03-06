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6 марта 2018, 16:53



Сегодня депутаты городского Совета собрались на внеочередную сессию, чтобы принять отчет главы Норильска за 2017 год и утвердить первую в этом году корректировку бюджета.

Важный показатель – удалось снизить дефицит бюджета. По итогам прошлого года он составил 310,3 миллиона рублей, что в пять раз меньше плана. Полностью погашен коммерческий кредит, существовавший на начало 2017 года. Таким образом, год удалось завершить без привлечения коммерческих средств. Корректировка местного бюджета вызвана увеличением объема субсидий из краевого и федерального бюджетов. Дополнительные средства выделены в связи с индексацией заработной платы работников бюджетной сферы на 4% с 1 января 2018 года. Кроме того, в бюджете перераспределены расходы по некоторым программам. По мнению председателя городского Совета Александра Пестрякова, корректировка бюджета позволит администрации города уже сегодня начать работу по заключению контрактов на ремонт и благоустройство городских объектов. После корректировки основные параметры бюджета Норильска на 2018 год выглядят следующим образом: доходы увеличились на 502 млн рублей и теперь составляют 17 млрд 664,8 млн руб.; расходы выросли почти на 1 млрд, их общая сумма - 18 млрд 933 млн руб., дефицит бюджета уменьшился более чем на 400 млн рублей.

Просмотров:234 Это был первый отчет Рината Ахметчина после избрания, и, по сути, ему пришлось отчитываться за работу предыдущей администрации. Общая экономическая ситуация на территории стабильная. Стоит остановиться на некоторых интересных цифрах. В 2017 году по сравнению с 2015-м численность населения в Норильске увеличилась на 2015 человек. Средняя зарплата в крупных и средних организациях составила более 80 тысяч рублей. Вырос оборот малых и средних организаций, причем это касается как предприятий розничной торговли, так и общественного питания. Общая прибавка в каждой из сфер – по 2 миллиарда рублей. Сегодня в Норильске действует 767 объектов торговли и 263 объекта общественного питания.Важный показатель – удалось снизить дефицит бюджета. По итогам прошлого года он составил 310,3 миллиона рублей, что в пять раз меньше плана. Полностью погашен коммерческий кредит, существовавший на начало 2017 года. Таким образом, год удалось завершить без привлечения коммерческих средств.Корректировка местного бюджета вызвана увеличением объема субсидий из краевого и федерального бюджетов. Дополнительные средства выделены в связи с индексацией заработной платы работников бюджетной сферы на 4% с 1 января 2018 года. Кроме того, в бюджете перераспределены расходы по некоторым программам. По мнению председателя городского Совета Александра Пестрякова, корректировка бюджета позволит администрации города уже сегодня начать работу по заключению контрактов на ремонт и благоустройство городских объектов.После корректировки основные параметры бюджета Норильска на 2018 год выглядят следующим образом: доходы увеличились на 502 млн рублей и теперь составляют 17 млрд 664,8 млн руб.; расходы выросли почти на 1 млрд, их общая сумма - 18 млрд 933 млн руб., дефицит бюджета уменьшился более чем на 400 млн рублей.