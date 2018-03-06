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6 марта 2018, 17:34



Выборы президента РФ, прямые договоры между ресурсоснабжающими организациями и собственниками жилья, капитальные ремонты многоквартирных домов - вот основные темы, которые обсудил депутат Госдумы Сергей Натаров с главой Норильска Ринатом Ахметчиным.

«Основная цель моего визита в Норильск связана, конечно, с выборами. Сегодня депутаты Госдумы разъехались по стране, чтобы пообщаться с избирателями, объясняя необходимость явки на выборы. Очень важно сегодня показать, что выборы проходят легитимно», - отметил Сергей Натаров. Вторая задача - ознакомление с теми проблемами, которые существуют в северных территориях, сообщил депутат Госдумы. И в Норильске, и в Дудинке в сфере ЖКХ есть вопросы системного характера, связанные с капитальными ремонтами, с платежами, с тарифами, с работой управляющих компаний. Все эти вопросы обсуждались с главой Норильска и с председателем НГСД. «Мы наметили ряд мероприятий для решения этих вопросов. В частности, в Норильске необходимо провести совещание с участием представителей федерального министерства строительства для разработки пилотного проекта по строительству жилья. Это тема реноваций, которая активно продвигается в Москве, и мы считаем, что для Норильска она также важна, здесь огромное количество аварийного жилья. Тратить деньги на ремонт этого жилья бесполезно и бессмысленно», - заявил депутат ГД. Обсудил глава Норильска с гостем города и возможность создания в Норильске регионального фонда капитальных ремонтов - второго в крае - для того, чтобы оперативно управлять этими денежными потоками. «Я уверен, что необходимо создать особый порядок управления теми деньгами, которые сейчас собираются. По краю создалась негативная ситуация с фондом капремонтов: денег собралось в нем много, а ремонты не делаются», - отметил Сергей Натаров. Также обсудили и те проблемы, которые люди высказывают на встречах. Эти вопросы не касаются федеральных проблем, а больше носят частный характер. Тем не менее намечен план работы и по этим потребностям населения. Подводя итог визита, Сергей Натаров сообщил, что на встрече с главой города было решено инициировать в Норильске переход на работу по прямым договорам, заключаемым между собственниками и ресурсоснабжающими организациями. Для этого предстоит разработать соответствующий проект, основанный как на местном опыте, так и на опыте других территорий.

Просмотров:202 Депутат ГД от Красноярского края Сергей Натаров приехал на Таймыр с рабочим визитом. Вчера он побывал в Дудинке, а ближайшие два дня проведет в Норильске.«Основная цель моего визита в Норильск связана, конечно, с выборами. Сегодня депутаты Госдумы разъехались по стране, чтобы пообщаться с избирателями, объясняя необходимость явки на выборы. Очень важно сегодня показать, что выборы проходят легитимно», - отметил Сергей Натаров.Вторая задача - ознакомление с теми проблемами, которые существуют в северных территориях, сообщил депутат Госдумы. И в Норильске, и в Дудинке в сфере ЖКХ есть вопросы системного характера, связанные с капитальными ремонтами, с платежами, с тарифами, с работой управляющих компаний. Все эти вопросы обсуждались с главой Норильска и с председателем НГСД.«Мы наметили ряд мероприятий для решения этих вопросов. В частности, в Норильске необходимо провести совещание с участием представителей федерального министерства строительства для разработки пилотного проекта по строительству жилья. Это тема реноваций, которая активно продвигается в Москве, и мы считаем, что для Норильска она также важна, здесь огромное количество аварийного жилья. Тратить деньги на ремонт этого жилья бесполезно и бессмысленно», - заявил депутат ГД.Обсудил глава Норильска с гостем города и возможность создания в Норильске регионального фонда капитальных ремонтов - второго в крае - для того, чтобы оперативно управлять этими денежными потоками. «Я уверен, что необходимо создать особый порядок управления теми деньгами, которые сейчас собираются. По краю создалась негативная ситуация с фондом капремонтов: денег собралось в нем много, а ремонты не делаются», - отметил Сергей Натаров. Также обсудили и те проблемы, которые люди высказывают на встречах. Эти вопросы не касаются федеральных проблем, а больше носят частный характер. Тем не менее намечен план работы и по этим потребностям населения.Подводя итог визита, Сергей Натаров сообщил, что на встрече с главой города было решено инициировать в Норильске переход на работу по прямым договорам, заключаемым между собственниками и ресурсоснабжающими организациями. Для этого предстоит разработать соответствующий проект, основанный как на местном опыте, так и на опыте других территорий.