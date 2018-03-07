Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 марта 2018, 11:43



Полицейские и общественники поздравили с наступающим 8 Марта норильчанок, обратившихся за оказанием государственных услуг.

Начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Норильску Валерия Шостак вместе с представителем общественного совета при норильской полиции Юрием Кононченко встречали каждую норильчанку, пришедшую за обновленным паспортом, поздравительными открытками и пожеланиями успехов, искренних улыбок, весеннего настроения и незабываемых впечатлений в жизни. Женщины в этот день были приятно удивлены не только тем, что вместе с документом и повышенным вниманием к себе получили приятный презент, но и галантностью мужчин, которые уступили виновницам приближающегося праздника свое место в очереди на получение документов.

Просмотров:200 Накануне Международного женского дня в рамках акции «8 Марта – в каждый дом» сотрудники норильской полиции и общественники устроили сюрприз жительницам нашего города, которые обратились в отдел по вопросам миграции за получением государственных услуг.Начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Норильску Валерия Шостак вместе с представителем общественного совета при норильской полиции Юрием Кононченко встречали каждую норильчанку, пришедшую за обновленным паспортом, поздравительными открытками и пожеланиями успехов, искренних улыбок, весеннего настроения и незабываемых впечатлений в жизни.Женщины в этот день были приятно удивлены не только тем, что вместе с документом и повышенным вниманием к себе получили приятный презент, но и галантностью мужчин, которые уступили виновницам приближающегося праздника свое место в очереди на получение документов.