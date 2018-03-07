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7 марта 2018, 12:04



Штормовое предупреждение, актировка и отмена мероприятий. В Норильске ожидается усиление ветра.

По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается временами небольшой снег, в горных районах низовая метель, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, в горных районах порывы 22-27 м/с, температура воздуха -15...-20ºС. Видимость на дорогах менее 1000 м. Норильский аэропорт открыт. По усмотрению родителей всем школьникам первой и второй смен разрешается не посещать занятия. В связи с погодными условиями намеченное на сегодня га 15.00 зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» отменяется.

Просмотров:229 В Норильске продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное накануне, 6 марта в 19.00.По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается временами небольшой снег, в горных районах низовая метель, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, в горных районах порывы 22-27 м/с, температура воздуха -15...-20ºС.Видимость на дорогах менее 1000 м. Норильский аэропорт открыт.По усмотрению родителей всем школьникам первой и второй смен разрешается не посещать занятия.В связи с погодными условиями намеченное на сегодня га 15.00 зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» отменяется.