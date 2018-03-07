Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 марта 2018, 12:07



Полицейские установили личности двух несовершеннолетних участников видеофрагмента, получившего распространение в социальных сетях накануне.

В ходе выяснения обстоятельств оперативники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что видеоролик снят двумя подростками в декабре 2017 года. Молодой человек 2000 года рождения и девушка 2002 года рождения пояснили, что видео постановочное и снято ими специально для размещения в социальной сети с целью наблюдения за реакцией со стороны пользователей. По словам молодых людей, запечатленный на видео инцидент произошел 29 декабря 2017 года около 23.30 часов в торговом центре «Аквариум». Купюра, якобы похищенная подростками из кармана спящего мужчины, принадлежала девушке, снимавшей данный ролик. С действующими лицами и их родителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую работу. Как отмечают в полиции, 17-летний парень длительное время состоит на учете в полиции за совершение правонарушений и преступлений. Девушка прежде в поле зрения полицейских не попадала. В отношении ее законных представителей в комиссию по делам несовершеннолетних будет направлен материал за нарушение п. 1.4 Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях» за нахождение в общественном месте в позднее время без сопровождения взрослых (в соответствии с законом для лиц, не достигших 16 лет, предусмотрено ограничение на появление в общественных местах с 22.00 до 06.00).

Просмотров:326 На видео молодой парень глумится над парой нетрезвых мужчин. Шарит по карманам одного из них, а потом через окно демонстрирует ему тысячную купюру. Видео снимает девушка, сопровождая действо нецензурными комментариями.В ходе выяснения обстоятельств оперативники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что видеоролик снят двумя подростками в декабре 2017 года. Молодой человек 2000 года рождения и девушка 2002 года рождения пояснили, что видео постановочное и снято ими специально для размещения в социальной сети с целью наблюдения за реакцией со стороны пользователей.По словам молодых людей, запечатленный на видео инцидент произошел 29 декабря 2017 года около 23.30 часов в торговом центре «Аквариум». Купюра, якобы похищенная подростками из кармана спящего мужчины, принадлежала девушке, снимавшей данный ролик. С действующими лицами и их родителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую работу.Как отмечают в полиции, 17-летний парень длительное время состоит на учете в полиции за совершение правонарушений и преступлений. Девушка прежде в поле зрения полицейских не попадала. В отношении ее законных представителей в комиссию по делам несовершеннолетних будет направлен материал за нарушение п. 1.4 Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях» за нахождение в общественном месте в позднее время без сопровождения взрослых (в соответствии с законом для лиц, не достигших 16 лет, предусмотрено ограничение на появление в общественных местах с 22.00 до 06.00).