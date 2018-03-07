Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 марта 2018, 12:31



Более 130 нарушений ПДД за два дня. Госавтоинспекторы подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель».

В течение двух дней экипажи ДПС дежурили в промышленных зонах города и на межрайонных автотрассах, где проверяли весь проходящий транспорт. За время проведения мероприятия дорожные полицейские выявили трех водителей, находившихся за рулем в алкогольном опьянении. Все они были отстранены от управления, их автомобили помещены на штрафстоянку. Всего за время рейда полицейские выявили 137 нарушений правил дорожного движения, в том числе 34 водителя привлечены к ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, четверо – за управление без прав, зафиксировано семь нарушений правил проезда пешеходных переходов.

Просмотров:279 Инспекторы ГИБДД провели массовую проверку состояния трезвости автолюбителей в рамках рейда «Нетрезвый водитель» на улицах и дорогах Норильска.В течение двух дней экипажи ДПС дежурили в промышленных зонах города и на межрайонных автотрассах, где проверяли весь проходящий транспорт. За время проведения мероприятия дорожные полицейские выявили трех водителей, находившихся за рулем в алкогольном опьянении. Все они были отстранены от управления, их автомобили помещены на штрафстоянку.Всего за время рейда полицейские выявили 137 нарушений правил дорожного движения, в том числе 34 водителя привлечены к ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, четверо – за управление без прав, зафиксировано семь нарушений правил проезда пешеходных переходов.