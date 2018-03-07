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7 марта 2018, 13:44



В Норильском колледже искусств пройдет VIII региональный фольклорный фестиваль-конкурс «Весна-красна недалечко».

На следующий день, 10 марта, в 11.30 в рамках фестиваля пройдет конкурсное прослушивание участников. А 11 марта в 16.00 состоится концерт фольклорного ансамбля «Чапура». Здесь же пройдет торжественное закрытие фестиваля с награждением победителей и участников.

Просмотров:185 Открытие фестиваля состоится 9 марта в 19.00 с выступления народных творческих коллективов. Специально на праздник приглашены Юрий Чирков, этномузыколог, президент фонда казачьей культуры, руководитель мужского фольклорного ансамбля «Братина» и фольклорного ансамбля «Чапура» (г. Санкт-Петербург), а также - Марина Чиркова, фольклорист, специалист фонда казачьей культуры. Концерт пройдет в Норильской детской школе искусств на ул. Б. Хмельницкого, 17а.На следующий день, 10 марта, в 11.30 в рамках фестиваля пройдет конкурсное прослушивание участников. А 11 марта в 16.00 состоится концерт фольклорного ансамбля «Чапура». Здесь же пройдет торжественное закрытие фестиваля с награждением победителей и участников.