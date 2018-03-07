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7 марта 2018, 14:05



В связи с неблагоприятной погодой фестиваль городской среды «Выходи гулять», который должен был состояться сегодня, отложили на несколько дней.

Праздничное мероприятие организованно Молодежным центром Норильска. В интерактивную развлекательную программу включены: квесты и конкурсы для детей и взрослых, танцевальная музыка от профессионального диджея и веселый флешмоб. Также в ходе мероприятия норильчане смогут узнать о проектах городского благоустройства, из которых им предстоит выбирать лучший в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» уже 18 марта. Начало праздника назначено на 15.00.

Просмотров:195 Напомним, мероприятие планировалось провести сегодня днем в парковой зоне на Ленинском пр., 37. Однако его пришлось перенести на 14 марта по погодным условиям. Со вчерашнего вечера в городе действует «Штормовое предупреждение», ожидается усиление ветра, метель.Праздничное мероприятие организованно Молодежным центром Норильска. В интерактивную развлекательную программу включены: квесты и конкурсы для детей и взрослых, танцевальная музыка от профессионального диджея и веселый флешмоб. Также в ходе мероприятия норильчане смогут узнать о проектах городского благоустройства, из которых им предстоит выбирать лучший в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» уже 18 марта.Начало праздника назначено на 15.00.