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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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20:42 Глава города Ринат Ахметчин и председатель горсовета Александр Пестряков поздравили норильчанок с Международным женским днем
20:24 Участковые уполномоченные полиции поздравили жительниц Норильска с Международным женским днем
17:46 В Текущем году норильчане вновь смогут воспользоваться авиаперелетами по госсубсидированию с 1 марта по 1 декабря
17:24 Проект реновации жилья в Норильске планируется подготовить в течение 2018 года. Об этом в интервью Заполярке сообщил мэр города Ринат Ахметчин
17:04 Обосновались на восьмом месте. «Молодежка» «Норникеля» в завершеющем матче победила «Наждежду»
16:55 Кукольная выставка открылась в детской библиотеке имени Саши Петряева
16:44 Главный полицейский Норильска Геннадий Маслов накануне 8 марта лично вручил первые паспорта Российской Федерации жительницам города
16:32 Представители малого и среднего бизнеса в Норильске могут получить от муниципалитета финансовую поддержку
16:01 Сотрудники ГИБДД поздравили норильчанок с наступающим праздником Весны
15:52 В эти выходные в Норильске пройдет открытый чемпионат города по армейскому рукопашному бою
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