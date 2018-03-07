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7 марта 2018, 15:34



Норильский горнолыжник Валерий Редкозубов уехал в Корею для участия в параолимпиаде-2018

Российские параолимпийцы выступят в составе команды, которая будет называться Нейтральные параолимпийские атлеты, пишет Rosregistr.ru. Использовать символику России им будет запрещено. МОК между российскими параолимпийцами перераспределил квоты, которые не использовали допущенные до Параолимпиады национальные комитеты. Право выступить на Играх получили спортсмены, не уличенные в допинге. Известно, что на игры поедут пять спортсменов с нарушениями зрения. Среди них норильчанин Валерий Редкозубов - слабовидящий горнолыжник, которому по правилам соревнований нужен так называемый лидер - другой спортсмен, который ведет участника по трассе. Паралимпиада в Корее для Валерия уже третья по счету. В 2010 году он представлял Россию в Ванкувере, но там занял лишь одиннадцатое место - помешала травма колена. Зато в 2014-м в Сочи Валерий Редкозубов с ведущим Евгением Героевым сначала завоевал бронзовую медаль в гигантском слаломе среди спортсменов с нарушением зрения. Свою первую золотую медаль он выиграл в слаломе, преодолев дистанцию за 1 минуту 43,21 секунды. Второе золото Редкозубов завоевал в суперкомбинации среди слабовидящих. Он опередил американца Марка Батума на 1,51 секунды. В Норильске чемпиону Паралимпийских игр в Сочи присвоили звание «Почетный гражданин города Норильска». Как сообщил «Заполярной правде» Александр Редкозубов - брат Валерия и норильский тренер по горнолыжному спорту - сейчас российская команда уже находится в Корее, где идет подготовка к соревнованиям. Третья параолимпиада, по-видимому, станет для Валерия последней, однако в дальнейшем он хочет сменить горные лыжи на сноуборд и профессионально заняться этим видом спорта.

Просмотров:184 Параолимпиада, которая традиционно проходит после окончания Олимпийских игр, в этом году пройдет с 8 по 18 марта. На данный момент известно, что от России поедут около 30 спортсменов. Это десять горнолыжников, трое сноубордистов. Еще 12 человек будут выступать в лыжных гонках, пятеро примут участие в соревнованиях по керлингу в колясках. Однако не исключено, что участников может быть больше, так как МОК рассмотрение заявок еще не завершил.Российские параолимпийцы выступят в составе команды, которая будет называться Нейтральные параолимпийские атлеты, пишет Rosregistr.ru. Использовать символику России им будет запрещено. МОК между российскими параолимпийцами перераспределил квоты, которые не использовали допущенные до Параолимпиады национальные комитеты. Право выступить на Играх получили спортсмены, не уличенные в допинге.Известно, что на игры поедут пять спортсменов с нарушениями зрения. Среди них норильчанин Валерий Редкозубов - слабовидящий горнолыжник, которому по правилам соревнований нужен так называемый лидер - другой спортсмен, который ведет участника по трассе.Паралимпиада в Корее для Валерия уже третья по счету. В 2010 году он представлял Россию в Ванкувере, но там занял лишь одиннадцатое место - помешала травма колена. Зато в 2014-м в Сочи Валерий Редкозубов с ведущим Евгением Героевым сначала завоевал бронзовую медаль в гигантском слаломе среди спортсменов с нарушением зрения. Свою первую золотую медаль он выиграл в слаломе, преодолев дистанцию за 1 минуту 43,21 секунды. Второе золото Редкозубов завоевал в суперкомбинации среди слабовидящих. Он опередил американца Марка Батума на 1,51 секунды. В Норильске чемпиону Паралимпийских игр в Сочи присвоили звание «Почетный гражданин города Норильска».Как сообщил «Заполярной правде» Александр Редкозубов - брат Валерия и норильский тренер по горнолыжному спорту - сейчас российская команда уже находится в Корее, где идет подготовка к соревнованиям. Третья параолимпиада, по-видимому, станет для Валерия последней, однако в дальнейшем он хочет сменить горные лыжи на сноуборд и профессионально заняться этим видом спорта.