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7 марта 2018, 15:52



В эти выходные в Норильске пройдет открытый чемпионат города по армейскому рукопашному бою

Сегодня, в состав норильского отделение ФАРБ входят клубы «АРБ» и «ГТО» Центрального района Норильска, талнахские клубы «Гвардеец» и «Триумф», кайерканский клуб «Дружина», а также отделение по АРБ военно-спортивного клуба «Барс» города Дудинки. Общее количество тренирующихся в Норильском отделении ФАРБ около 200 человек.

Просмотров:160 В четвертый раз чемпионат проводится среди спортсменов краевого отделения Федерации армейского рукопашного боя Норильска. Ожидается, что в этом году в турнире примут участие около 140 человек – это юноши от 12 до 17 лет и мужчины. В субботу, 10 марта, соревноваться будут в Талнахе в спортивном зале «Горняк», а в воскресенье в Центральном районе города в спортивном зале «Геркулес» с 11 до 17 часов.Сегодня, в состав норильского отделение ФАРБ входят клубы «АРБ» и «ГТО» Центрального района Норильска, талнахские клубы «Гвардеец» и «Триумф», кайерканский клуб «Дружина», а также отделение по АРБ военно-спортивного клуба «Барс» города Дудинки. Общее количество тренирующихся в Норильском отделении ФАРБ около 200 человек.