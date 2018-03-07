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7 марта 2018, 16:01



Сотрудники ГИБДД поздравили норильчанок с наступающим праздником Весны

Офицеры, под руководством начальника норильской Госавтоинспекции Александра Яновича на улицах города останавливали автомобили, за рулем которых были дамы и поздравляли их с приближающимся праздником. После такого приятного сюрприза на женских лицах моментально расцветали улыбки. Стоит отметить, что некоторые девушки догадывались о причине остановки и не особенно волновались, ведь подобное поздравление норильчанок от сотрудников ГИБДД в Норильске давно вошло в традицию. В регистрационно-экзаменационном отделении в эти дни женщины, получающие водительские удостоверения, вместе с документами так же получают открытки с пожеланиями улыбок, прекрасного настроения и безопасных дорог от сотрудников ГИБДД. Заодно стражи порядка напоминают автолюбительницам о необходимости быть внимательнее в пути, соблюдать правила дорожного движения, заботиться о своей безопасности и судьбе пассажиров, демонстрируя положительный пример другим участникам дорожного движения.

Просмотров:186 В рамках акции «Цветы для автоледи» накануне Международного женского дня норильские автолюбительницы по традиции получили поздравления от дорожных полицейских.Офицеры, под руководством начальника норильской Госавтоинспекции Александра Яновича на улицах города останавливали автомобили, за рулем которых были дамы и поздравляли их с приближающимся праздником.После такого приятного сюрприза на женских лицах моментально расцветали улыбки. Стоит отметить, что некоторые девушки догадывались о причине остановки и не особенно волновались, ведь подобное поздравление норильчанок от сотрудников ГИБДД в Норильске давно вошло в традицию.В регистрационно-экзаменационном отделении в эти дни женщины, получающие водительские удостоверения, вместе с документами так же получают открытки с пожеланиями улыбок, прекрасного настроения и безопасных дорог от сотрудников ГИБДД. Заодно стражи порядка напоминают автолюбительницам о необходимости быть внимательнее в пути, соблюдать правила дорожного движения, заботиться о своей безопасности и судьбе пассажиров, демонстрируя положительный пример другим участникам дорожного движения.