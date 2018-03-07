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7 марта 2018, 16:32



Представители малого и среднего бизнеса в Норильске могут получить от муниципалитета финансовую поддержку

Финансовую помощь можно получить в виде субсидий на возмещение различных расходов. Оказание информационной и консультационной поддержки гражданам, субъектам предпринимательской деятельности осуществляется по вопросам, связанным с развитием предпринимательского сектора в сфере потребительского рынка. Поддержка в области повышения квалификации работников субъектов малого и среднего бизнеса оказывается через городские семинары и обучение на курсах по вопросам организации предпринимательской деятельности. Получить более подробную информацию по поддержке, помощь при оформлении документов на субсидию, а также записаться на курсы по вопросам организации бизнеса можно в отделе экономики потребительского рынка Управления потребительского рынка и услуг по адресу: г. Норильск, ул. Кирова, 21, кабинет 507, либо по телефону: 43-71-90 (добавочные: 2215, 2224, 2213) или e-mail: upriu@norilsk-city.ru.

Просмотров:138 В Норильск действует муниципальная программа «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства», которая предполагает финансовую помощь, консультирование по вопросам организации бизнеса, а также повышение квалификации работников.Финансовую помощь можно получить в виде субсидий на возмещение различных расходов. Оказание информационной и консультационной поддержки гражданам, субъектам предпринимательской деятельности осуществляется по вопросам, связанным с развитием предпринимательского сектора в сфере потребительского рынка. Поддержка в области повышения квалификации работников субъектов малого и среднего бизнеса оказывается через городские семинары и обучение на курсах по вопросам организации предпринимательской деятельности.Получить более подробную информацию по поддержке, помощь при оформлении документов на субсидию, а также записаться на курсы по вопросам организации бизнеса можно в отделе экономики потребительского рынка Управления потребительского рынка и услуг по адресу: г. Норильск, ул. Кирова, 21, кабинет 507, либо по телефону: 43-71-90 (добавочные: 2215, 2224, 2213) или e-mail: upriu@norilsk-city.ru.