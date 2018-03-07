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7 марта 2018, 16:44



Главный полицейский Норильска Геннадий Маслов накануне 8 марта лично вручил первые паспорта Российской Федерации жительницам города

Пятой виновницей торжества стала норильчанка, которая вместе с обновленным паспортом накануне женского праздника приобрела гражданство Российской Федерации. Стражи порядка надеются, что приятный сюрприз от полицейских в преддверии 8 Марта поднял настроение как гостьям Отдела МВД, так и их близким, а получение паспорта в столь торжественной обстановке останется в памяти жительниц Норильска на долгие годы.

Просмотров:188 Самые важные документы четверо юных норильчанок получили из рук начальника Отдела МВД России по г. Норильску Геннадия Маслова вместе с весенними букетами цветов. Полковник полиции поздравил девушек с наступающим праздником, а также напомнил, что получение паспорта не только наделяет правами, но и возлагает определенные обязанности, которые непременно нужно соблюдать.Пятой виновницей торжества стала норильчанка, которая вместе с обновленным паспортом накануне женского праздника приобрела гражданство Российской Федерации.Стражи порядка надеются, что приятный сюрприз от полицейских в преддверии 8 Марта поднял настроение как гостьям Отдела МВД, так и их близким, а получение паспорта в столь торжественной обстановке останется в памяти жительниц Норильска на долгие годы.