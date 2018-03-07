Фото новости:

Награждение

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
7 марта 2018, 16:55

Кукольная выставка открылась в детской библиотеке имени Саши Петряева


Детская библиотека имени Саши Петряева на пр. Ленинском, 20а, приглашает посетить кукольную выставку творческих работ Ларисы Котовой. Эта коллекция оживших сказочных героев была создана воспитанниками творческого объединения «Ежики» школы-интерната №2, с которыми Лариса Владимировна тесно сотрудничала последние восемь лет. В прошлом году она уехала на материк и великодушно передала кукол в детскую библиотеку, где они будут радовать всех читателей.

Просмотров:167
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 7 марта 2018 
20:42   Глава города Ринат Ахметчин и председатель горсовета Александр Пестряков поздравили норильчанок с Международным женским днем 20:24   Участковые уполномоченные полиции поздравили жительниц Норильска с Международным женским днем
17:46   В Текущем году норильчане вновь смогут воспользоваться авиаперелетами по госсубсидированию с 1 марта по 1 декабря 17:24   Проект реновации жилья в Норильске планируется подготовить в течение 2018 года. Об этом в интервью Заполярке сообщил мэр города Ринат Ахметчин
17:04   Обосновались на восьмом месте. «Молодежка» «Норникеля» в завершеющем матче победила «Наждежду» 16:55   Кукольная выставка открылась в детской библиотеке имени Саши Петряева
16:44   Главный полицейский Норильска Геннадий Маслов накануне 8 марта лично вручил первые паспорта Российской Федерации жительницам города 16:32   Представители малого и среднего бизнеса в Норильске могут получить от муниципалитета финансовую поддержку
16:01   Сотрудники ГИБДД поздравили норильчанок с наступающим праздником Весны 15:52   В эти выходные в Норильске пройдет открытый чемпионат города по армейскому рукопашному бою
15:34   Норильский горнолыжник Валерий Редкозубов уехал в Корею для участия в параолимпиаде-2018 14:05   В связи с неблагоприятной погодой фестиваль городской среды «Выходи гулять», который должен был состояться сегодня, отложили на несколько дней.
13:44   В Норильском колледже искусств пройдет VIII региональный фольклорный фестиваль-конкурс «Весна-красна недалечко». 12:31   Более 130 нарушений ПДД за два дня. Госавтоинспекторы подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель».
12:07   Полицейские установили личности двух несовершеннолетних участников видеофрагмента, получившего распространение в социальных сетях накануне. 12:04   Штормовое предупреждение, актировка и отмена мероприятий. В Норильске ожидается усиление ветра.
11:43   Полицейские и общественники поздравили с наступающим 8 Марта норильчанок, обратившихся за оказанием государственных услуг.

 6 марта 2018 
17:34   Выборы президента РФ, прямые договоры между ресурсоснабжающими организациями и собственниками жилья, капитальные ремонты многоквартирных домов - ... 16:53   Сегодня депутаты городского Совета собрались на внеочередную сессию, чтобы принять отчет главы Норильска за 2017 год и утвердить первую в этом году корректировку бюджета.
16:13   В Норильске 18-летний водитель, сбивший пенсионерку, предстанет перед судом. 15:56   В Норильске сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.
15:48   Фестиваль итальянской культуры стартует в Норильске. 15:32   Три школьника из Норильска выиграли путёвки в «Артек». Объявлены имена победителей городского этапа конкурса «Живая классика».
15:31   В Норильске пройдут несколько турниров по боксу. 15:10   Перед судом предстанет норильчанин, совершивший 8 квартирных краж за новогодние праздники.
14:53   Сегодня на внеочередной сессии Норильского городского Совета депутатов утвердили новую структуру администрации. 14:24   Норильские акробаты приняли участие в турнире памяти Ивана Надера.
14:04   Пятеро норильских педагогов, призеров муниципального этапа конкурса «Учитель года-2018», представят наш город на региональном этапе в Красноярске. 13:06   В Молодежном центре провели для юнармейцев «Урок мужества».
12:47   Норильчан приглашают на зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять». Праздник состоится 7 марта в 15.00 по адресу: пр-т Ленинский, д. 37. 12:42   В связи с праздничным днем скорректирован график работы почтовых отделений и поликлиник.
12:41   В Норильске объявлено "Штормовое предупреждение". Норильские синоптики прогнозируют завтра усиление ветра до 22 метров в секунду. 12:33   Норильчан ждет ночь без интеренета. Предупреждение разослал оператор связи ООО «Единство».
12:16   Без дома не останетесь! В Минстрое края состоялось заседание штаба по вопросам решения проблем участников долевого строительства. 11:52   В Норильске будут судить жителя Талнаха, который обокрал своего скончавшегося соседа.
11:48   Развитие цифровой и телемедицины, а также кадровое обеспечение медучреждений Норильска руководители города обсудили с главврачом московской ... 11:32   Норильчане могут реализовать свою идею. WWF России запустил новый проект для жителей северных регионов.
11:20   Норильск готовится к ежегодной благотворительной акции «Сохраним память Великой Победы!». 11:03   «Норникель» налаживает на промплощадке Заполярного филиала в Норильске производство сталеполимерных анкеров.
10:45   Администрация Красноярска и компания «Норникель» подписали соглашение о сотрудничестве.

 5 марта 2018 
18:18   Активные норильчане могут стать волонтерами зимней Универсиады-2019, которая пройдет в Красноряске. Сейчас на спортивных комплексах начались тестовые соревнования. 18:10   В Красноярском крае застрелили главу районного избиркома.
17:37   Мэрии Норильска необходимо разработать и утвердить административные регламенты предоставления муниципальных услуг. 17:33   Норильскому театру нужна помощь. Для воплощения в жизнь одной из идей нужны диафильмы на итальянскую тему - от сказок Джанни Родари до экспозиции полотен Никколо Пизано.
17:27   Театральная ночь 16 марта погрузит норильчан в атмосферу жаркой Италии. 17:12   Врачи призывают норильчан не писать отказы от постановки детям реакции Манту и диаскинтеста - это не прививки, а только выявление наличия в организме туберкулезных палочек на ранних этапах.
16:49   В Норильске будут судить жителя Кайеркана за сбыт и хранение наркотиков. 15:41   Стало известно, какие экзамены выбрали для сдачи ГИА более двух тысяч норильских девятиклассников.
15:37   Проблема с перегруженностью номера 400-800 - call-центра детской поликлиники Центрального района Норильска - должна решиться в ... 15:15   Красноярский край получит более миллиарда рублей из федерального бюджета на создание ясельных мест в детских садах.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх