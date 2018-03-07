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7 марта 2018, 16:55



Кукольная выставка открылась в детской библиотеке имени Саши Петряева



Просмотров:167 Детская библиотека имени Саши Петряева на пр. Ленинском, 20а, приглашает посетить кукольную выставку творческих работ Ларисы Котовой. Эта коллекция оживших сказочных героев была создана воспитанниками творческого объединения «Ежики» школы-интерната №2, с которыми Лариса Владимировна тесно сотрудничала последние восемь лет. В прошлом году она уехала на материк и великодушно передала кукол в детскую библиотеку, где они будут радовать всех читателей.