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7 марта 2018, 17:04



Обосновались на восьмом месте. «Молодежка» «Норникеля» в завершеющем матче победила «Наждежду»

«После первого тайма у нас было хорошее преимущество: мы вели 2:0. В перерыве я казал ребятам, чтобы также дорабатывали, как и в первой половине игры. Надо было сделать все возможное, чтобы соперник не чувствовал уверенности. Почти все получилось. Правда, голы, которые нам забили, мы пропустили из-за собственных же ошибок. Соперник опытный, мастеровитый использовал все сполна. Затем «Надежда» сравняла счет. Нас устраивал любой результат, но мы решили играть только на победу. Парни выстояли. Сначала один гол забили, затем второй, и счет уже 4:2 в нашу пользу. Но позже сопернику дали немного приблизиться к себе, чем «Надежда» и воспользовалась – забила гол. Впрочем, матч так и завершился со счетом 4:3 в нашу пользу», - рассказал после матча Алексей Брусенцов, тренер Молодежной команды «Норильского никеля». Комментируя итоги Чемпионата Брусенцов отметил, что если был бы третий круг, то команда находились бы в таблице выше, чем сейчас. «К концовке второго круга ребята нашли свою игру. Поняли те требования, которые им предъявлялись еще в начале сезона. Юноши постепенно приходили к своей игре. В итоге, концовка Чемпионата получилась очень хорошая - и по игре, и по содержанию, и по результату», - подчеркнул тренер. По итогам Чемпионата молодежная команда «Норильского никеля» обосновалась на восьмом месте в турнире. В активе подопечных Алексея Брусенцова 12 очков, три победы, три ничьи и 10 проигрышей, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.

Просмотров:143 Молодежная команда «Норильского никеля» провела заключительную игру в рамках Чемпионата Норильска по мини-футболу среди команд Первой лиги (зоны Таймыр). Подопечные Алексея Брусенцова сыграли с «Надеждой». Матч получился результативным. По итогам матча «Молодежка» выиграла со счетом 4:3. Голами за «Норникель» отличились: Никита Тустяновский, Ренат Алибеков, Роман Хлопов и Вугар Велиев.«После первого тайма у нас было хорошее преимущество: мы вели 2:0. В перерыве я казал ребятам, чтобы также дорабатывали, как и в первой половине игры. Надо было сделать все возможное, чтобы соперник не чувствовал уверенности. Почти все получилось. Правда, голы, которые нам забили, мы пропустили из-за собственных же ошибок. Соперник опытный, мастеровитый использовал все сполна. Затем «Надежда» сравняла счет. Нас устраивал любой результат, но мы решили играть только на победу. Парни выстояли. Сначала один гол забили, затем второй, и счет уже 4:2 в нашу пользу. Но позже сопернику дали немного приблизиться к себе, чем «Надежда» и воспользовалась – забила гол. Впрочем, матч так и завершился со счетом 4:3 в нашу пользу», - рассказал после матча Алексей Брусенцов, тренер Молодежной команды «Норильского никеля».Комментируя итоги Чемпионата Брусенцов отметил, что если был бы третий круг, то команда находились бы в таблице выше, чем сейчас.«К концовке второго круга ребята нашли свою игру. Поняли те требования, которые им предъявлялись еще в начале сезона. Юноши постепенно приходили к своей игре. В итоге, концовка Чемпионата получилась очень хорошая - и по игре, и по содержанию, и по результату», - подчеркнул тренер.По итогам Чемпионата молодежная команда «Норильского никеля» обосновалась на восьмом месте в турнире. В активе подопечных Алексея Брусенцова 12 очков, три победы, три ничьи и 10 проигрышей, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.