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7 марта 2018, 17:24



Проект реновации жилья в Норильске планируется подготовить в течение 2018 года. Об этом в интервью Заполярке сообщил мэр города Ринат Ахметчин

По словам главы города, в Норильске около 160 домов, которые могут попасть в программу. Пока в мэрии не могут обозначить сроки и объемы инвестиции в обновление жилого фонда, отмечая, «что это очень дорогостоящий проект»! Всего в Норильске, включая отдаленный поселок Снежногорск, 862 жилых дома. «Стоимость квадратного метра жилья в Норильске можно сравнить со стоимостью в Москве, но средний норильчан не купит квартиру по московским ценам. В среднем девятиэтажка может обойтись в 300-500 млн рублей. Нужна четырехсторонняя программа с участием средств города, края, федерального бюджета и «Норникеля». Правительством края нам поручено подготовить техническое и экономическое обоснование, чтобы понять сколько вложений необходимо, где и как строить» - сказал Ахметчин. Полное интервью читайте в спецвыпуске газеты «Заполярная правда» за 08.03.2018.

Просмотров:170 «Хрущевки и гостинки в Норильске имеют средний возраст порядка 45 лет, срок годности их подходит к концу. Рассчитываем в этом году подготовить проект реновации жилого фонда. Мы начали заниматься этой проблемой в прошлом октябре, успели погрузить в дело правительство края, Заксобрание, Сибирский федеральный университет», - сказал Ахметчин.По словам главы города, в Норильске около 160 домов, которые могут попасть в программу. Пока в мэрии не могут обозначить сроки и объемы инвестиции в обновление жилого фонда, отмечая, «что это очень дорогостоящий проект»! Всего в Норильске, включая отдаленный поселок Снежногорск, 862 жилых дома.«Стоимость квадратного метра жилья в Норильске можно сравнить со стоимостью в Москве, но средний норильчан не купит квартиру по московским ценам. В среднем девятиэтажка может обойтись в 300-500 млн рублей. Нужна четырехсторонняя программа с участием средств города, края, федерального бюджета и «Норникеля». Правительством края нам поручено подготовить техническое и экономическое обоснование, чтобы понять сколько вложений необходимо, где и как строить» - сказал Ахметчин.Полное интервью читайте в спецвыпуске газеты «Заполярная правда» за 08.03.2018.