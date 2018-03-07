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7 марта 2018, 17:46



В Текущем году норильчане вновь смогут воспользоваться авиаперелетами по госсубсидированию с 1 марта по 1 декабря

В первую очередь Росавиация будет заключать договоры на предоставление субсидий с организациями воздушного транспорта, планирующими использовать для перелетов современные воздушные суда, произведенные на территории страны после 1 января 2009 года, во вторую очередь – со всеми остальными организациями, сообщил Гарант. ру. Документ вступит в силу по истечении семи календарных дней с момента официального опубликования.

Просмотров:194 Правительство РФ определило условия и порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных организациями воздушного транспорта доходов от осуществления перелетов по специальному тарифу воздушными судами в салонах экономического класса регулярными рейсами (постановление Правительства РФ от 2 марта 2018 года № 2151). Речь идет, в частности, о маршрутах с Дальнего Востока (из Анадыря, Благовещенска, Владивостока, Магадана, Норильска Хабаровска, Якутска) в европейскую часть страны и в обратном направлении с 1 марта по 1 декабря текущего года, а также, к примеру, о маршрутах: Магадан – Владивосток – Магадан, Чита – Владивосток – Чита, Екатеринбург – Владивосток – Екатеринбург с 1 января по 31 декабря текущего года включительно.В первую очередь Росавиация будет заключать договоры на предоставление субсидий с организациями воздушного транспорта, планирующими использовать для перелетов современные воздушные суда, произведенные на территории страны после 1 января 2009 года, во вторую очередь – со всеми остальными организациями, сообщил Гарант. ру.Документ вступит в силу по истечении семи календарных дней с момента официального опубликования.