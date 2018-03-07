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7 марта 2018, 20:24



Участковые уполномоченные полиции поздравили жительниц Норильска с Международным женским днем

Так, с приближающимся праздником участковые поздравили жительниц вверенных им участков, подготовив для норильчанок красочные листовки. В праздничной памятке участкового содержатся его фотография, фамилия, имя и отчество, адрес пункта полиции и телефоны для связи, а также добрые пожелания. Норильчанки отмечали, что хотя своих участковых они и так знают хорошо, в преддверии праздника особенно приятно получать поздравление от офицера полиции.

Просмотров:119 В преддверии главного женского праздника в городе, как и по всему региону, проходит акция «8 Марта в каждый дом», в рамках которой участковые уполномоченные полиции адресуют представительницам прекрасной половины человечества поздравления, а также напоминают им о правилах безопасности.Так, с приближающимся праздником участковые поздравили жительниц вверенных им участков, подготовив для норильчанок красочные листовки. В праздничной памятке участкового содержатся его фотография, фамилия, имя и отчество, адрес пункта полиции и телефоны для связи, а также добрые пожелания.Норильчанки отмечали, что хотя своих участковых они и так знают хорошо, в преддверии праздника особенно приятно получать поздравление от офицера полиции.